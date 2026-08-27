Pluhuri i Saharasë në Maqedoni, fundjava me temperatura deri 36 gradë
Pluhuri dhe rëra e Saharasë do të arrijnë në Maqedoni nga e premtja, 28 gusht, dhe prania e tyre në atmosferë do të vazhdojë gjatë gjithë fundjavës. Në të njëjtën kohë, vala e të nxehtit vazhdon, me temperaturat në Shkup që arrijnë rreth 36 gradë.
Pluhuri transportohet nga rrymat e ajrit nga Afrika e Veriut përmes Detit Mesdhe në Ballkan dhe mund të krijojë një atmosferë të mjegullt, të verdhë dhe dukshmëri të reduktuar.
Nuk pritet një stuhi klasike rëre ose një re e dendur rëre. Këto janë grimca të vogla që mbeten në shtresat e larta të atmosferës, por disa prej tyre mund të arrijnë në sipërfaqe.
Episode të tilla nuk janë të rralla për Maqedoninë. Shërbimet meteorologjike evropiane monitorojnë rregullisht transportin e pluhurit të Saharasë përmes sistemeve satelitore dhe modeleve atmosferike.
Prania e grimcave të shkretëtirës mund të përkeqësojë më tej cilësinë e ajrit dhe të shkaktojë shqetësim tek individët e ndjeshëm, veçanërisht ata me probleme të frymëmarrjes.
ala e të nxehtit mbetet më e theksuara. Maqedonia do të jetë nën ndikimin e një mase ajri shumë të ngrohtë nga jugu deri të dielën, dhe në disa pjesë të vendit priten netë tropikale.
Në Shkup sot priten rreth 33 gradë, ndërsa të premten temperatura mund të arrijë 36 gradë. Temperatura të larta do të ketë edhe në rajonin e Vardarit dhe në pjesët juglindore të vendit.