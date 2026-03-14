Plenkoviç: Bashkëpunimi Kroaci-Shqipëri-Kosovë nuk kërcënon Serbinë

Kryeministri kroat, Andrej Plenkoviç ka komentuar deklaratat e presidentit serb, Aleksandër Vuçiç se aleanca ushtarake e Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës cënon Serbinë.

Në një deklaratë për media ai tha bashkëpunimit teknik që ekziston midis tre shteteve nuk është kundër Serbisë.

“Është një tezë plotësisht e sajuar që duhet të mbështesë narrativën e një kërcënimi të jashtëm në nivelin e brendshëm politik. Kroacia është anëtare e BE-së dhe NATO-s. Nuk na shkon ndërmend neve, as Shqipërisë apo Kosovës, të kërcënojmë integritetin territorial të askujt”, shtoi Plenkoviç.

Të ngjajshme

Avokatët vënë në pikëpyetje pavarësinë e dëshmitarëve të ftuar nga ZPS në rastin “Thaçi 2”

Avokatët vënë në pikëpyetje pavarësinë e dëshmitarëve të ftuar nga ZPS në rastin “Thaçi 2”

Franca ofron të ndërmjetësojë bisedime Izrael–Liban

Franca ofron të ndërmjetësojë bisedime Izrael–Liban

Familja palestineze çel iftarin mes rrënojave të shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite në Gaza

Familja palestineze çel iftarin mes rrënojave të shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite në Gaza

Papa u bën thirrje të krishterëve të përfshirë në luftëra të shqyrtojnë ndërgjegjen e tyre

Papa u bën thirrje të krishterëve të përfshirë në luftëra të shqyrtojnë ndërgjegjen e tyre

Privohen nga liria 21 shoferë për shkelje në komunikacion

Privohen nga liria 21 shoferë për shkelje në komunikacion

(VIDEO) SHBA godet Ishullin Kharg të Iranit

(VIDEO) SHBA godet Ishullin Kharg të Iranit