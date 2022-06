Plazh, male e antikitet: Bukuritë tërheqëse të Bullgarisë ndër destinacionet më të kërkuara në rajon

Turizmi në Bullgari është një sektor dhe kontribuues tejet i rëndësishëm i ekonomisë vendore. Bullgaria njihet ndërkombëtarisht si destinacion konkurrues gjatë gjithë vitit. Ashtu si pjesa tjetër e Evropës Juglindore, ka një treg premtues për hotelierët pasi ofron destinacione që tërheqin vëmendjen e shumë vizitorëve. Vendpushimet verore në bregdetin e Detit të Zi, dhe vendpushimet malore janë atraksionet dhe destinacionet kryesore të Bullgarisë.

Qyteti antik i Pllovdivit në Bullgari është destinacioni i shumë vizitorëve të huaj. Pllovdivi është qyteti i pestë më i vjetër në botë, i cili shtrihet në brigjet e lumit Martisa në rajonin historik të Trakisë. Të gjithë ata që e vizitojnë qytetin e Pllovdivit kanë mundësi të shohin gërmime të mahnitshme, monumente antike, mesjetare dhe të rilindjes, muze dhe galeri me ekspozita të vlefshme.

Më pas, qyteti i Nessebarit tërheq vizitorë të shumtë pasi është një shembull unik i një sinteze të veprimtarive shekullore njerëzore në sferën e kulturës. Është një vend ku qytetërime të ndryshme kanë lënë gjurmë të prekshme në një tërësi të vetme homogjene, që përshtaten në mënyrë harmonike me natyrën.

Qyteti i vjetër i Sozopolit është një rezervë arkitekturore dhe destinacioni më popullor turistik në bregun bullgar të Detit të Zi. Sozopol konsiderohet qyteti më i vjetër bullgar në breg të detit dhe mbetjet e ndërtimit dhe jetës së lashtë mund të shihen ende përreth ose të ekspozohen në muzetë vendas.

Vendet malore Beglik Tash dhe mali Stranxha janë ndër atraksionet turistike më të eksploruara për shumë vizitorë të huaj dhe vendas. Këto dy male kanë histori mijëra vjeçare dhe përbëhen prej peizazheve mahnitëse të cilët ofrojnë panorama që mbeten gjatë në memorien e njerëzve.

Ndërsa hotelet më të spikatura janë hoteli “Wine and SPA Starosel”, i cili gjendet pak larg nga qyteti i Pllovdivit, ndërsa hoteli tjetër me pesë yje është hoteli “Sunset Resort”. Këta dy hotele ofrojnë rehati dhe akomodim për mysafirët e tyre duke u kujdesur për çdo detaj, me qëllim që të gjithë ata që shkojnë për pushime të ndihen si në shtëpitë e tyre.

Për të gjithë ata që duan të bëjnë pushime këtë vit dhe ende nuk kanë vendosur cilin vend ta vizitojnë, vendet turistike të Bullgarisë janë një opsion i vlefshëm për të kaluar momente të paharruara.



Linda Ebibi/ TV SHENJA