PlayStation VR2 pritet të lansohet me mbi 20 lojëra

Sony pret të ketë mbi 20 tituj “të mëdhenj” në dispozicion për kufjet e tij Play Station VR2 gjatë lansimit, sipas një prezantimi investitor të kompanisë.

Ndonëse nuk konfirmoi emrat ose zhvilluesit e të gjitha lojërave, një informacion konfirmoi se lista do të përbëhet nga një kombinim i titujve të palëve të para dhe palëve të treta, dhe sugjeroi se do të përfshinte ‘spinoff-in’ e njoftuar më parë Horizon – “Horizon Call of the Mountain”, transmeton Telegrafi.

“Ka një shumë të konsiderueshme parash që shpenzohen për partneritete me zhvillues të pavarur dhe të palëve të treta për të siguruar një tubacion të konsiderueshëm të përmbajtjes tërheqëse VR në lansimin e PlayStation VR2”, tha presidenti i Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Ende nuk ka një datë zyrtare të lansimit për kufjet e ardhshme VR të Sony-t, për të cilat kompania ka zbuluar ngadalë detajet për një viti e gjysmë.