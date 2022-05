Play Store heq mbi 850 mijë aplikacione

Aplikacionet që nuk janë përditësuar në dy vjetët e fundit do të hiqen nga Play Store, të gjitha për shkak të kushteve të fundit të përdorimit që Google Play ka ndryshuar, njoftoi Bloomberg të martën.

Ky është rezultat i ndryshimeve të fundit në aspektin e përdorimit, të implementuara së fundi nga Google Play. Rreth 860 mijë aplikacione janë pjesë e këtij spastrimi.

Apple mori masa të ngjashme në App Store në prill, duke paralajmëruar zhvilluesit se do të hiqnin aplikacionet që nuk ishin përditësuar gjatë një periudhe të konsiderueshme. Zhvilluesve u janë dhënë 30 ditë për të përditësuar aplikacionet e tyre për të përmbushur kërkesat.

Në Google Play Store, aplikacionet e prekura nga ky vendim do të fshihen nga rezultatet e kërkimit ose do të hiqen fare. Megjithatë, kjo nuk do të ndodhë përpara datës 1 nëntor, kur Android 13 pritet të jetë i disponueshëm në telefonat Google Pixel.