Plani maestral i Real Madridit për të nënshkruar me tre lojtarë pa paguar asnjë cent

Real Madridi raportohet se po planifikon një transferim të bujshëm të trefishtë për tre lojtarë të klasit botëror verën e ardhshme.

Gjiganti spanjoll po shikojnë të bëjnë disa përforcime, me klubin që po monitoron një mori lojtarësh në të gjithë Evropën.

Dhe duket se skuadra e Carlo Ancelottit mund të përfundojë duke bërë disa transferime mahnitëse pa paguar asnjë cent.

Kjo sepse Reali dëshiron të nënshkruajë me Kylian Mbappen, Paul Pogban dhe Antonio Rudigerin gjatë afatit kalimtar të verës.

Siç qëndron tani, të tre lojtarët do të jenë lojtarë të lirë në fund të sezonit – me kontratat e tyre përkatëse me Paris Saint-Germain, Manchester United dhe Chelsea që skadojnë verën e ardhshme.

Mbappe ka qenë një objektiv afatgjatë i Realit, i cili u përpoq të nënshkruajë me sulmuesin verën e kaluar, por pa rezultat.

Ata tani do të presin deri në qershor të vitit 2022 për të nënshkruar me francezin, në vend që të paraqesin një ofertë në janar.

Sa i përket Pogbas, pretendohet se Manchester United po planifikon ta lë atë të largohet si i lirë, sipas gazetës spanjolle Marca.

Raportimi shton gjithashtu se Reali po rrit interesimin e tyre për Rudigerin, i cili nuk ka arritur të arrijë kushte për një marrëveshje të re me Blutë. /Telegrafi/