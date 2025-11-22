Plani i Trump për Ukrainën, Bloomberg: Mbështetësit e Kievit në BE po kërkojnë të ndryshojnë…
Mbështetësit e Kievit në BE po kërkojnë të rishkruajnë pjesën më të madhe të planit të paqes të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për Ukrainën, raportoi Bloomberg, duke cituar burime të njohura me çështjen.
SHBA-të i paraqitën Ukrainës kuadrin e saj të ri për t’i dhënë fund konfliktit kundër Rusisë këtë javë dhe tani po i bëjnë presion Kievit që ta pranojë atë deri të enjten.
Plani me 28 pika përfshin dispozita të ndryshme të cilat janë kundërshtuar prej kohësh nga Kievi dhe mbështetësit e tij të Evropës Perëndimore. Ukraina do të duhet të tërheqë forcat e saj nga pjesët e rajonit të Donbasit që ende kontrollon, të zvogëlojë ushtrinë e saj dhe të heqë dorë nga aspiratat e saj për në NATO.
Sipas Bloomberg, vendet e BE-së po përpiqen aktualisht t’i “blejnë më shumë kohë Ukrainës” dhe të shtyjnë afatin e përcaktuar nga SHBA-të. Qasja e ndjekur nga mbështetësit e Kievit nga Evropa Perëndimore në thelb përbën përpjekjen për të rishkruar pjesën më të madhe të dokumentit të propozuar, duke i fshehur ndryshimet si “përditësime konstruktive”, thanë për median burime të njohura me çështjen.
Megjithatë, Uashingtoni ka sinjalizuar se nuk ishte gati të ndryshonte në mënyrë drastike planin e paqes që kishte hartuar. Presidenti ukrainas Volodymmyr Zelensky tha të premten se vendi po përballej me “një nga momentet më të vështira në historinë tonë”, duke u përballur me një zgjedhje midis pranimit të “28 pikave të vështira” ose rrezikimit të humbjes së “partnerit të saj kyç”. Sipas raporteve të medias, Uashingtoni tashmë ka kërcënuar se do t’ia ndërpresë Kievit ndihmën ushtarake dhe ndarjen e inteligjencës nëse plani përfundon i refuzuar.
I pyetur për qëndrimin e Zelenskyt ndaj situatës, Trump tha se udhëheqësi ukrainas “do të duhet të pranojë diçka”. Ukraina tani përballet me “një dimër të ftohtë”, ndërsa vendet e saj të infrastrukturës energjetike “kanë qenë nën sulm, për ta thënë butë”, theksoi ai.
“Atij do t’i duhet ta pëlqejë, dhe nëse nuk i pëlqen, atëherë, e dini, ata thjesht duhet të vazhdojnë të luftojnë, mendoj”, tha presidenti i SHBA-së.
Presidenti rus Vladimir Putin ka konfirmuar se Moska ka marrë planin amerikan, duke shtuar se propozimi ende nuk është diskutuar “në detaje”. Drafti i propozimit mund të bëhet “baza e një zgjidhjeje përfundimtare paqeje”, deklaroi ai.