Plani i paqes që mund të ndryshojë fatin e Ukrainës, çfarë dihet deri më tani
Drafti i planit të paqes SHBA-Rusi është publikuar gjerësisht dhe tani e dimë se ai propozon t’i dorëzojë ato zona të rajonit industrial lindor të Donbasit të Ukrainës, të cilat janë ende nën kontrollin ukrainas, kontrollit de facto të Rusisë së Vladimir Putinit.
Versionet e fundit të tekstit bëjnë gjithashtu thirrje që Ukraina të zvogëlojë madhësinë e forcave të saj të armatosura në 600,000 njerëz.
Por çfarë tjetër dihet rreth tekstit dhe kush do të përfitojë më shumë prej tij?
Cilat janë pikat kryesore?
Janë 28 pika kyçe dhe disa prej tyre, në pamje të parë, mund të jenë të pranueshme për Ukrainën.
Të tjera duken të paqarta dhe të pasakta.
Sovraniteti i Ukrainës do të ” konfirmohej” dhe do të kishte një “marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të plotë mossulmimi midis Rusisë, Ukrainës dhe Evropës” , me “garanci sigurie” të forta ose të besueshme për Kievin dhe një kërkesë për zgjedhje të parakohshme brenda 100 ditësh.
Nëse Rusia do të pushtonte Ukrainën, propozohet një “përgjigje e koordinuar ushtarake e fuqishme” së bashku me një rivendosje të sanksioneve dhe një anulim të marrëveshjes.
Edhe pse zgjedhjet janë të pamundura në Ukrainë për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, ato teorikisht mund të mbahen nëse nënshkruhet një marrëveshje paqeje.
Por sa i përket garancive të sigurisë, nuk ka detaje se kush do t’i ofrojë ato dhe sa të forta mund të jenë.
Kjo është shumë larg një angazhimi të Nenit 5 në stilin e NATO-s për ta trajtuar një sulm ndaj Ukrainës si një sulm ndaj të gjithëve.
Kievi do të donte më shumë sesa një premtim të paqartë nëse do të nënshkruante.
Dorëzimi i territorit të Ukrainës dhe shkurtimi i forcave të armatosura
Ndër propozimet më të diskutueshme janë Ukraina që dorëzon territorin e saj të papushtuar dhe shkurton madhësinë e forcave të saj të armatosura.
“Forcat ukrainase do të tërhiqen nga pjesa e Oblastit të Donetskut që ato aktualisht kontrollojnë, dhe kjo zonë tërheqjeje do të konsiderohet një zonë neutrale e demilitarizuar, e njohur ndërkombëtarisht si territor që i përket Federatës Ruse. Forcat ruse nuk do të hyjnë në këtë zonë të demilitarizuar.”
Dhënia e territorit ku jetojnë të paktën një e katërta e një milioni ukrainas – qytetet e “rripit të fortesës” të Donetskut, Slovyansk, Kramatorsk dhe Druzhkivka – nuk do të jetë e pranueshme për shumicën e ukrainasve.
Rusia ka kaluar më shumë se një vit duke u përpjekur të pushtojë qytetin e Pokrovskut – Ukraina nuk ka gjasa të dorëzojë qendra kaq të rëndësishme strategjike pa luftë.
“Madhësia e Forcave të Armatosura të Ukrainës do të kufizohet në 600,000 personel.”
Ushtria e Ukrainës u vlerësua në janarin e kaluar në 880,000 personel aktiv, nga 250,000 që ishin në fillim të pushtimit në shkallë të plotë në shkurt 2022.
Ndërsa 600,000 mund të duket një numër potencialisht i pranueshëm në kohë paqeje, ky lloj kufizimi do të cenonte sovranitetin e Ukrainës.
Mund të jetë gjithashtu një numër shumë i madh për t’u pranuar nga Rusia.