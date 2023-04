“Plani” i madh 100-milionësh i Barcelonës… për të rikthyer Leo Messin

Edhe pse ky sezopn futbollistik ka ende shumë ndeshje për të luajtur, tek Barcelona kanë nisur punën për atë pasaardhës.

Objektivi i deklaruar i katalanasve është plotësimi i nevojave të trajnerit Xavi për të qenë konkurrues, por në të njëjtën kohë edhe për të ulur faturën e pagave me rreth 200 milionë euro.

Për ta arritur këtë, klubi katalanas ka si prioritet kryesor të rekrutojë Lionel Messin, si dhe të jetë në gjendje të regjistrojë lojtarë të rinovuar si Ronald Araujo, Gavi, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Alejandro Balde dhe Inaki Pena.

Por klubi Blaugrana gjithashtu synon, sipas Mundo Deportivo, të fitojë një shumë të ardhurash neto prej 100 milionë eurosh, duke shitur lojtarë në treg. Disa lojtarë që nuk janë kyç në planet e Xavi, si Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati, Kessie dhe Eric Garcia, janë me interes për klubet evropiane.

Prandaj, Barcelona po mendon për shitjen e disa vlerave të mëdha të tregut, ku në vijën e parë të riut Ansu Fati, i cili po tërheq interes nga Bayern Munich, Manchester United dhe Tottenham, edhe pse lojtari dëshiron të qëndrojë në klub.

A do të largohen edhe Ferran Torres, Raphinha, Kessie apo Eric Garcia nga Barça? Sipas mediave spanjolle po, sepse është çmimi që kushton rikthimi i Lionel Messit.