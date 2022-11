Planet e Real Madridit, pas lëndimit të Benzema dhe thashethemet rreth rikthimit të Ronaldos

Real Madridi nuk ka reshtur së shikuari në çdo kohë se çfarë po ndodhte me Karim Benzeman në Doah. Drejtuesit e klubit spanjoll kanë dashur të jenë në krah të kapitenit madrilen gjatë gjithë kohës dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të largojnë çdo dyshim që mund të ekzistojë në lidhje me të ardhmen e afërt të sulmuesit.

Los Blancos nuk po mendojnë të nënshkruajë një sulmues në afatin kalimtar të janarit, derisa Cristiano Ronaldo po lidhet ditëve të fundit për një rikthimin në “Santiago Bernabeu”. Kjo hipotezë nuk ka ekzistuar në mendjen e atyre që drejtojnë klubin, të cilët e kanë të qartë se me Benzeman dhe Rodrygon, pozicioni është më se i mbuluar.

Nga Valdebebas nuk reshtin së dërguari këtë mesazh, duke theksuar se Benzema është dhe do të jetë numri nëntë për bardhezinjtë të paktën deri në vitin 2024. Nuk ka alternativë tjetër përveç atij të francezit dhe atij të brazilianit. Plani i klubit madilen nuk përfshin nënshkrimin e një sulmuesi në janar, e lëre më një sulmues.

Lëndimi, sa pak i papërshtatshëm, ka ardhur në një moment vendimtar. Botërori është i humbur, por ajo që nuk mbetet anash është besimi total dhe absolut i të gjithë Real Madridit ndaj figurës së tij. Klubi është i sigurt se ai do të jetë edhe një herë referencë sulmuese këtë sezon dhe se do të vazhdojë të jetë i tillë edhe sezonin e ardhshëm.

Gjatë javëve para fillimit të përqendrimit të Kupës së Botës, Benzema nuk pati asnjë lëndim përtej lodhjes dhe mbingarkesës së muskujve. Vetë lojtari ishte, gjithmonë i mbikëqyrur nga mjekët. Lodhja e muskujve ka ardhur kur nuk ka më kohë reagimi. Francezi do të nisë rikuperimin e tij, me Botërorin tashmë të përfunduar për të, për t’u fokusuar në rikthimin në nivelin e treguar gjatë sezonit të kaluar.

Ancelotti tha javë më parë se skuadra nuk do të marrë asnjë inkorporim, se të njëjtët që e nisën do të jenë përgjegjës për përfundimin e saj, përveç largimeve të dëshiruara, por të pamundura. Asgjë nuk ka ndryshuar. Është e vërtetë që Real Madridi do të jetë i vëmendshëm, por nuk ka asnjë objektiv dhe ideja për të mos nënshkruar mbetet e patundur.