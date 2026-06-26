Plagosen 4 ushtarë izraelitë në jug të Libanit
Një person i armatosur ka plagosur të enjten 4 ushtarë izraelitë në jug të Libanit, njoftoi ushtria izraelite, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se një oficer u plagos në masë të moderuar, ndërsa një tjetër oficer dhe dy ushtarë pësuan lëndime të lehta gjatë incidentit “si rezultat i një takimi nga afër” në jug të Libanit.
Të plagosurit janë evakuuar në spital për trajtim mjekësor dhe familjet e tyre janë njoftuar, thuhet në njoftim. E përditshmja izraelite “Ynet” raportoi se incidenti ndodhi në qytetin jugor të Libanit, Beit Yahoun.
Duke cituar një zëdhënës të ushtrisë izraelite, e përditshmja raportoi se një person i armatosur hodhi një granatë ndaj forcave izraelite përpara se të vritej.
Zyrtarët izraelitë vazhdojnë të këmbëngulin në ruajtjen e kontrollit mbi zonat e pushtuara në jug të Libanit, pavarësisht një mirëkuptimi të kohëve të fundit mes SHBA-së dhe Iranit, i cili përfshin angazhime në lidhje me respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës 2023-2024. Gjatë ofensivës së saj të fundit, forcat izraelite avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë mbi 4.100 njerëz, kanë plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz që nga 2 marsi 2026, tregojnë shifrat zyrtare libaneze.