Pirateria gjeopolitike

Përkundër ambicieve të mëdha fillestare, pra pushtimin e gjithë Ukrainës, Putinit i mbeti që nëpërmjet referendumit të orkestruar ta shpallte si fitore aneksimin e disa rajoneve ukrainase, që nuk i kontrollon. Ai nuk tërhiqet pa fituar diçka nga lufta. Kush e njeh, i frikësohet. Perëndimi, ndërkaq, e ka bërë të qartë se territoret e aneksuara i takojnë vetëm Ukrainës.

Shkruan: Salajdin SALIHI, Tetovë

Putini e shpalli aneksimin e katër rajoneve ukrainase me diskursin e njohur kundër Perëndimit dhe SHBA-ve. Ndonëse pati ambicie të mëdha, ai vetëm arriti ta rrënonte mitin mbi “ushtrinë e pamposhtur ruse”.

Putini ishte i bindur se do ta përçante dhe do ta dobësonte Perëndimin, por ai më shumë e dobësoi Rusinë. Herët ose vonë, në Rusi do të ndjehen pasojat e sanksioneve ndërkombëtare. Kjo do të ndodhë kur frigoriferi do të flasë më shumë se televizori.

Putini 70-vjeçar e sundon Olimpin rus më shumë se dy dhjetëvjeçarë. Ai e ushtron mandatin e katërt presidencial, kurse vendin e ka drejtuar edhe si kryeministër. Me mbështetje prej rreth 70 për qind të trupit votues, ai ka qenë një president i pakontestueshëm.

Putini vjen prej një familjeje të thjeshtë. Karrierën e filloi si agjent i KGB-së, i frymëzuar nga gjyshi, një kuzhinier i Leninit dhe Stalinit.

“Zoti Adamov”, siç njihej në Gjermaninë Lindore, e lexonte Gëten në origjinal. Por, pasioni i tij nuk ishte letërsia, por mbledhja e informacioneve për armiqtë e Bashkimit Sovjetik. Pas rënies së murit të Berlinit, u rikthye në atdhe, ku doktoroi me tezën se Rusia mund të përparonte ekonomikisht nëse do t’i shfrytëzonte burimet natyrore: naftën dhe gazin.

Njeriu që, nëpërmjet propagandës, e krijoi imazhin e politikanit të fuqishëm dhe burrëror, nuk foli për jetën private, kurse familjen e mbajti larg vendimmarrjes politike.

Pragmatisti i transformuar në ideolog

Putini fillimisht ishte pragmatisti në politikë. Me kalimin e viteve, pretendoi të bëhej misionar dhe ideolog. Ai i ka edhe filozofët e preferuar. Gjatë një fjalimi, e akuzoi Perëndimin se i vriste filozofët rusë.

Putini si ideolog është më i rrezikshëm se Putini pragmatist. Pragmatisti, si njeri i veprimit, tërhiqet për çështje interesash, kurse ideologu, si njeri i mendimit, dëshiron me çdo kusht ta realizojë misionin e tij.

Thuhet se “Volodja”, siç quhet nga të afërmit, në rini e pëlqente këngën “Yesterday” (“Dje”) të grupit “Beatles”. Ai e pëlqen të djeshmen. Ideali i tij është “Rusia historike”, edhe pse ushtarëve rusë u mungon morali luftarak, sepse ndërdija u thotë se bëjnë luftë të pakuptimtë për shkak të ambicieve të presidentit dhe vartësve të tij servilë.

Ideja për “Rusinë historike” ose “Rusinë e Shenjtë” është e moçme. “Rusia e Shenjtë” (1848) është poezi e Pyotr Vyazemskit (1792-1878). Ai besonte se shtyllat kryesore ruse ishin: besimi ortodoks, dashuria për carin dhe antieuropianizmi.

Ithtarët e kësaj ideje mëtojnë rikthimin e perandorisë së vdekur, Bashkimin Sovjetik. Por, siç thonë, pa gabimet e Leninit, Stalinit, Brezhnjevit dhe Gorbaçovit. Përgjithësisht, janë ithtarë të euroaziatizmit. Qytetërimi rus, sipas tyre, nuk është as europian, as aziatik, por qytetërim i veçantë.

Sipas shtypit europian, Putini si “ideolog” u shpërndau libra filozofësh rusë mijëra zyrtarëve, guvernatorëve dhe zyrtarëve partiakë me rekomandimin që t’i lexonin. Në mesin e librave ishin: “Detyrat tona” nga Ivan Ilyin, “Filozofia e pabarazisë” nga Nikolai Berdjajev, “Justifikimi i së mirës” nga Vladimir Solovyov etj.

Filozofi Ivan Ilyin (1883-1956) mendonte se Europa ishte e dështuar dhe se demokracia ishte e dëmshme për Rusinë. Vladimir Solovyovi (1853-1900) ishte kundër Perëndimit. Filozofi Nikolai Berdyaev (1874-1948), kundërshtar i euroaziatizmit, pëlqehet nga Putini, sepse mendonte që njeriu nuk mund të shkëputet nga e kaluara, nga traditat dhe nga rrënjët e historisë.

Putinistët kërkojnë mbështetje në ideologji për t’i realizuar qëllimet e tyre. Mendimtarë të preferuar i kanë edhe Gumilovin, Leontievin dhe, së fundmi, Duginin. Kjo është ideologji nacionaliste, që e pretendon krijimin e Rusisë së Madhe. Këto zhvillime i kemi parë në Ballkanin e viteve të ‘90-ta të shekullit të kaluar.

Sot flitet edhe për “putinizmin”. Studiuesit i theksojnë disa veçanti, si: ndjenjën antiperëndimore, antiamerikane, antiliberale; monopolin e shtetit mbi çdo sferë shoqërore; kufizimin e të drejtave të njeriut, të opozitës, mediave dhe shoqërisë civile; lidhjen e fortë të shtetit me Kishën Ortodokse (Patriarku rus bën ftesë për “luftë të shenjtë” dhe premton se të vrarët për atdheun do të pastrohen nga mëkatet e do të jenë pjesë e Mbretërisë Qiellore); politikën e jashtme agresive; ndjenjën e madhështisë kombëtare; tentimin për ta bërë Moskën si Romë të Tretë dhe të orientuar kundër SHBA-së etj. Shprehjet më të përdorura janë: “qytetërim” (Rusia si entitet i madh kulturor) dhe “konservatorizëm” (lufta kundër Perëndimit të “degjeneruar”).

Rikthimi në pragmatizëm

Aneksimi, sipas rrjetit BBC, ishte “bixhoz i Putinit për ndryshimin e rrjedhës së luftës”. Në analizën e CNN-it thuhej se aneksimi i territoreve ukrainase ishte “akt i piraterisë gjeopolitike” dhe “vjedhje territori”, që “luftën do ta bëjë më të rrezikshme dhe do ta sfidojë sundimin e ligjit ndërkombëtar” .

Përse SHBA-të dhe Perëndimi ngulmojnë ta ndihmojnë Ukrainën dhe t’i pengojnë ambiciet e Putinit? Sipas kësaj analize, lufta e Putinit kërcënon të krijojë precedent të rrezikshëm: “Një komb më i madh e më i fuqishëm të marshojë drejt territoreve të një kombi më të vogël dhe t’ia marrë territorin duke u mbështetur në një arsye të rreme”.

Ky skenar është kërcënues për Europën, sepse do t’i trimëronte regjimet autokratike dhe do ta cenonte sundimin e ligjit ndërkombëtar.

Ambiciet e Putinit u rritën, siç dihet, pas mefshtësisë së Perëndimit pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014. Putini besoi se mund të vidhte territore, derisa Perëndimi do të fliste e nuk do të vepronte. Këtë herë Perëndimi u bashkua përballë Rusisë.

Perëndimit i duhet të çlirohet nga ndërvarësia ruse, sepse vetëm kështu do t’u shmanget shantazheve. Një Perëndim i bashkuar do të thotë mbrojtje e vlerave të demokracisë. E kundërta do t’i trimëronte autokratët, të cilët, të mësuar që të japin urdhra, besojnë se mund të bëjnë gjithçka pa u ndëshkuar. Por, a do të vazhdojë Perëndimi të jetë i bashkuar apo sërish do të veprojë i ndarë si në rastin e pandemisë? Këtë nuk mund ta dimë. Të qenit i bashkuar në këtë kohë kërkon vizion dhe sakrificë.

(Referencat janë hequr).