Pioli kërkon finalen ndaj Interit: Kujdes mesfushorin e zikaltërve, nuk e ndryshojmë stilin!

Inter dhe Milan do të përballen të martën në mbrëmje në një derbi të vlefshëm për gjysmëfinalen e Kupës së Italisë. Takimi i parë mes dy skuadrave nga Milano është mbyllur me rezultatin e barabartë 0-0, e në këtë formë gjithçka është e hapur sa i takon llogarive për të prekur finalen.

Megjithatë, trajneri Stefano Pioli në konferencë për shtyp kërkon nga skuadra e tij të arrijë finalen e cila Milanit i mungon prej vitit 2018 kur përballë kishte Juventus dhe pësonte një disfatë me rezultatin 4-0. Tekniku i kuqezinjve theksoi se të besuarit e tij duhet të tregojnë kujdes ndaj Brozovic, ndërsa nga ana tjetër shtoi se pavarësisht rrezikshmërisë së Interit kur gjen hapësira, Milani nuk do ta ndryshojë stilin.

“Nuk besoj se rezultati i Kupës do të ketë ndikim në kampionat, do të japim maksimumin për të mbërritur në finale dhe për ta arritur këtë duhet të luajmë me shumë përqëndrim. Më vjen mirë që nuk kemi pësuar shumë gola, është një e dhënë e rëndësishme. Por, edhe pak surprizuese sepse stili jonë i lojës bën që të kemi hapësira në repartin difensiv.

Inter ka lojtar me shumë kualitet dhe kur ata gjejnë hapësira bëhen shumë të rrezikshëm, duhet të tregohemi të vëmendshëm, sidomos ndaj Brozovic që i jep shumë energji skuadrës dhe është një pikë referimi. Duhet të parandalojmë rrezikun, por ne nuk do ta ndryshojmë stilin tonë prej Interit”, u shpreh Pioli.