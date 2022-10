Pioli: Bëjmë maksimumin nesër, tifozët një armë shtesë e jona

Milan do të përballet me Chelsea në ndeshjen e kthimit të Champions League, e vlefshme për fazën e grupeve, takim që do të luhet ditën e nesërme duke nisur nga ora 21:00.

Stafano Pioli shprehet i bindur se mbrëmja e nesërme do të jetë e ndryshme nga sfida e një javë më parë.

“Është fantastike të luash para tifozëve tanë, ata na japin mbështetje të madhe, ata janë një armë shtesë për ne.

Ne duam të vërtetojmë se humbja ishte vetëm një rast, jo normalitet. Ne ishim të zhgënjyer me performancën në Londër. Ne duhet të mësojmë nga gabimet tona dhe të bëjmë më mirë.

Ne kemi nevojë për një paraqitje të nivelit të lartë kundër një ekipi të fortë. Nuk duhet të shqetësohemi, nesër është një ndeshje tjetër dhe ne duhet të përpiqemi të jemi në nivelin tonë”, ka theksuar Pioli.

Chelsea dhe Milan kanë tre pikë në Grupin E, një më pak se RB Salzburg.

“Është një grup i balancuar, por ne nuk duhet ta shikojmë atë. Duhet të mendojmë për rezultatin pa humbur energji”, përfundoi strategu i Rossonerëve.