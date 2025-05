Pikë e përbashkët kufitare “One Stop” mes Maqedonisë dhe Serbisë, ministrat nënshkruan marrëveshje

Ministrat e Brendshëm të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, Pançe Toshkovski dhe Ivica Daçiq, nënshkruan sot në Beograd marrëveshje midis dy Qeverive për të vendosur kontrolle të përbashkëta në pikën kufitare Tabanoc-Preshevë për trafikun ndërkombëtar rrugor, gjë që duhet të mundësojë zbatimin e një sistemi të vërtetë “One Stop” që synon transportin më të shpejtë të njerëzve, më shumë tregti, turizëm dhe miqësi midis dy vendeve.

MARKETING

“Me kënaqësinë time të madhe, nënshkruam marrëveshjen në bazë të së cilës dy vendet tona do të kenë kontroll të përbashkët të pikës kufitare Tabanoc-Preshevë, gjë që do të mundësojë transferim dhe rrjedhë më të shpejtë si të mallrave dhe shërbimeve, ashtu edhe të njerëzve në kufirin tonë. Me zbatimin e sistemit, presim që transferimi i njerëzve të dyfishohet, dhe pas nënshkrimit dhe ratifikimit të marrëveshjes, do të jemi në gjendje të fillojmë fazën testuese në aspektin e një zgjidhjeje teknike dhe shpresojmë që para fillimit të sezonit veror do të jemi në gjendje ta vëmë zyrtarisht në funksion dhe të përshpejtojmë rrjedhën e njerëzve”, theksoi ministri Toshkovski.

Toshkovski theksoi se bashkëpunimi i shkëlqyer me policinë serbe në luftën kundër të gjitha llojeve të krimit vazhdon dhe se gjatë këtij sezoni veror do të vazhdojë projekti për shkëmbimin e oficerëve të policisë serbe në Ohër dhe oficerëve të policisë maqedonase në ngjarjet që do të mbahen në Serbi.

Ministri i Brendshëm serb Ivica Daçiq theksoi se qëllimi i kësaj marrëveshjeje është t’i ndihmojë më tej qytetarët të kalojnë më lehtë kalimet kufitare dhe kështu të lehtësojë rrjedhën e njerëzve dhe të mirave materiale.

“Sot nënshkruam marrëveshjen midis dy qeverive për vendosjen e kontrolleve të përbashkëta për trafikun ndërkombëtar rrugor Preshevë-Tabanoc, ku po krijojmë një proces të ri pune që synon thjeshtimin e të gjithë procedurës për kontrollet kufitare në mënyrë që oficerët e policisë së vendit pritës të autorizohen, përveç kontrollit kufitar hyrës të vendit të tyre, të kryejnë edhe kontrollin kufitar dalës të vendit fqinj. Kështu, po krijojmë sistemin “One Stop” me një pikë kontrolli”, theksoi ministri Daçiq.

Sistemi “One Stop” u zbatua së fundmi me Kosovën në pikën kufitare Bllacë-Elezit Han, dhe do të zbatohet edhe me Republikën e Shqipërisë, në mënyrë që Maqedonia ta ketë zbatuar këtë sistem me të gjitha vendet fqinje që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian.

MARKETING