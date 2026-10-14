Pezullohen katër policë dhe një nënkomisar në Shqipëri pas videos së protestuesit me këmbë të thyer
Katër policë të Shqipërisë dhe një nënkomisar janë pezulluar nga puna pas videos që ka qarkulluar ku një i ri protestues është parë të tërhiqej nga ta ndërsa e kishte këmbën e thyer.
Policia ka njoftuar se ka nisur menjëherë hetimin disiplinor ndaj zyrtarëve. Po ashtu, është ngritur grup i posaçëm, nën drejtimin e Drejtorisë së Standardeve Profesionale, për të verifikuar dhe analizuar të gjitha veprimet e punonjësve të Policisë, nga fillimi deri në përfundim të protestës, si dhe zbatimin e procedurave standarde të punës.
Policia ka theksuar se çdo punonjës që ka shkelur procedurat apo ka tejkaluar kompetencat do të mbajë përgjegjësi.
“Në lidhje me videon e publikuar në media, ku shfaqet 19-vjeçari L. B., i dëmtuar në këmbë, teksa shoqërohet nga punonjësit e Policisë pranë Parlamentit për t’u dërguar në spital për ndihmë mjekësore, Policia e Shtetit ka nisur menjëherë verifikimet për të sqaruar rrethanat e rastit dhe mënyrën e trajtimit të tij nga punonjësit e Policisë. Pavarësisht verifikimeve të nisura, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka urdhëruar pezullimin e menjëhershëm nga detyra të katër punonjësve të Policisë, si dhe të shefit të Rendit në Komisariatin e Policisë Nr. 1, nënkomisar F. K. Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka nisur hetimin disiplinor ndaj tyre”, thuhet në njoftim.