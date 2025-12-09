Petrushevski: Nuk do të ketë emigrim të paligjshëm vend
Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Brane Petrushevski tha se nuk do të ketë emigrim të paligjshëm vend dhe se kjo çështje është mbyllur.
Ai tha se opozita maqedonase po manipulon me opinionin.
“Kush kujt i beson është ajo që thonë qytetarët në zgjedhje dhe këtë e bënë shumë të qartë në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale.
Mediat dhe politikanët britanikë kanë të drejtë legjitime të debatojnë për problemet që duan të zgjidhin. Fakti në Maqedoni është se opozita, në mungesë të një oferte, po mobilizon qytetarët dhe sot ata kanë filluar “Luftën për Maqedoninë” me një peticion online kundër emigrantëve, të cilin Kryeministri dhe çdo anëtar i qeverisë dhe deputetët e shumicës qeverisëse thonë qartë dhe pa mëdyshje se nuk ekziston.
Nuk do të ketë migrim të paligjshëm dhe kjo çështje është mbyllur dhe imponuar nga opozita në Maqedoni”, tha Brane Petrushevski në emisionin “Top Tema”.