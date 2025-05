Petrushevski: Anëtarët e Këshillit Gjyqësor duhet të shkarkohen, sistemit gjyqësor i duhen reforma

Deputeti i VMRO-së, Brane Petrushevski, në Televizionin Alfa foli për sistemin gjyqësor në Maqedoni dhe theksoi se qasja që kishte Qeveria ishte një qasje evropiane që përndryshe nuk është tipike.

Petrushevski theksoi se pa shkarkuar anëtarët e lodhur dhe të kompromentuar të Këshillit Gjyqësor, ndryshimet do të mbeten vetëm deklarative. Sipas tij, ky është një hap i parë i domosdoshëm drejt ndërtimit të një shteti ligjor me besim më të lartë midis qytetarëve, dhe reformat duhet të vazhdojnë me ndryshime të konsiderueshme ligjore dhe përfshirjen e ekspertëve dhe publikut ndërkombëtar.

“Shpresoj dhe i bëj thirrje Prokurorisë Publike që të punojë profesionalisht dhe shpresoj se do të punojë profesionalisht, sepse do të kemi mekanizma të tjerë në të ardhmen për të reaguar. Mendoj se është mirë që Kryeministri dhe Qeveria, qeveria në përgjithësi, kanë zgjedhur një qasje të tillë evropiane që nuk është tipike për rajonet tona të Ballkanit, thashë se nuk është si më parë, duke ndryshuar njerëz që nga dita e parë, por përkundrazi, lamë hapësirë ​​për të parë se çfarë mund të bëjnë”, tha Petrushevski.

Petrushevski theksoi se qeveria aktuale respekton pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe nuk dëshiron të ndërhyjë në punën e tij, por theksoi se anëtarët e Këshillit Gjyqësor vazhdojnë të punojnë pa ndryshime, pavarësisht interpelancës së votuar nga Parlamenti. Sipas tij, njerëzit që e kanë çuar gjyqësorin në nivele rekord të ulëta të besimit nuk mund të jenë pjesë e reformës së tij.

“Ne e respektojmë pavarësinë e sistemit gjyqësor, nuk duam të ndërhyjmë në sistemin gjyqësor, megjithëse kemi votuar një raport negativ dhe një interpelancë të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor që zgjidhen nga Parlamenti. Njerëzit që e sollën gjyqësorin në këtë nivel besimi prej 2%, ndoshta edhe më pak, nuk mund ta ndryshojnë atë dhe ta ndryshojnë për mirë, edhe pse patën një shans, nuk e shfrytëzuan dhe mendoj se është koha e duhur që të zëvendësohen”, theksoi Petrushevski.

Petrushevski theksoi se, ndonëse u njoftua se do të pranoheshin ide cilësore për reforma, sipas tij, asgjë konkrete nuk është ofruar në 10 muajt e fundit, gjë që vetëm konfirmon nevojën që këta anëtarë të shkarkohen.

Petrushevski shtoi se shkarkimi i anëtarëve aktualë të Këshillit Gjyqësor nuk është i vetmi, por është një hap i parë i domosdoshëm për reforma të vërteta në gjyqësor. Sipas tij, këta kuadro tashmë e kanë humbur besueshmërinë e tyre dhe e kanë shpërdoruar shansin që u është dhënë. Ai theksoi gjithashtu se nevojiten ndryshime themelore, ndryshime ligjore dhe përfshirja e ekspertëve dhe publikut ndërkombëtar për të krijuar një sistem gjyqësor të drejtë dhe funksional.

MARKETING