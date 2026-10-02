Petrovska: Po marr kërcënime serioze vetëm që të heshti dhe të mos kërkoj reforma në LSDM

Petrovska: Po marr kërcënime serioze vetëm që të heshti dhe të mos kërkoj reforma në LSDM

Deputetja Sllavjanka Petrovska përmes një postimi në rrjetet sociale ka paraqitur akuza serioze se prej ditësh merr kërcënime me qëllim ta heshtin në kërkesat e saj për reforma dhe vetting në LSDM.

MARKETING

Shik.mk

Ajo tregoi për koordinim në paraqitjet publike të aktorëve politikë, duke i përmendur Venko Filipçe, Vlado Misajllovski dhe OBRM-PDUKM-në.

“Prej ditësh, nga Bihaçka marr kërcënime të hesht në kërkesën për reforma dhe vetting në LSDM, ose do të shoh çfarë do të më ndodhë. Dhe shihni, të sinkronizuar: Venko Filipçe dje në konferencë, Misajllovski në intervistë, ndërsa OBRM-PDUKM sot në mëngjes në konferencë me të njëjtat teza, të njëjtat sulme. A ka dëshmi më të mirë për marrëveshjen e tyre dhe nevojën e qartë për të mbrojtur investimin më të mirë të OBRM-PDUKM-së në Bihaçka, e kjo është Venko Filipçe. Në interes të kësaj aktivizohen të njëjtat gënjeshtra dhe manipulime që u shpërndanë edhe para një viti”, theksoi Petrovska.

Ajo i ftoi institucionet kompetente të verifikojnë gjetjet, ndërsa kundërshtarët politikë i sfidoi për ballafaqim.

“Publiku ka të drejtë ta dijë të vërtetën, i ftoj institucionet kompetente sa më shpejt të verifikojnë gjetjet, ndërsa Misajllovskin dhe Filipçen i ftoj në ballafaqim televiziv për këtë temë, duan veç e veç, duan së bashku siç veprojnë, duan një nga një”, porositi Petrovska.

MARKETING

Të ngjajshme

Protestuesit zhvendosen te Ministria e Drejtësisë, Haziri kërkon procedimin e ligjit për Specialen

Protestuesit zhvendosen te Ministria e Drejtësisë, Haziri kërkon procedimin e ligjit për Specialen

Ushtria e Jemenit: 1 540 pjesëtarë të Huthive të vrarë ose plagosur gjatë 24 orëve të fundit

Ushtria e Jemenit: 1 540 pjesëtarë të Huthive të vrarë ose plagosur gjatë 24 orëve të fundit

Mucunski ka kërkuar takim me ministren bullgare të Punëve të Jashtme, Petrova-Çamova

Mucunski ka kërkuar takim me ministren bullgare të Punëve të Jashtme, Petrova-Çamova

Siljanovska-Davkova: Garantimi i mundësive të njëjta për ne si ato për Ukrainën dhe Moldavinë do të rikthejë besimin dhe motivimin tonë për BE-në

Siljanovska-Davkova: Garantimi i mundësive të njëjta për ne si ato për Ukrainën dhe Moldavinë do të rikthejë besimin dhe motivimin tonë për BE-në

Kos: RMV në grupin e vendeve që ende nuk kanë avancuar në negociatat me BE-në, ndryshe nga Shqipëria dhe Mali i Zi

Kos: RMV në grupin e vendeve që ende nuk kanë avancuar në negociatat me BE-në, ndryshe nga Shqipëria dhe Mali i Zi

Punonjësi i shkollës së mesme sulmohet fizikisht nga kolegu i tij në Gazi Babë

Punonjësi i shkollës së mesme sulmohet fizikisht nga kolegu i tij në Gazi Babë