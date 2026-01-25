Petrovska: LSDM nëse nuk ndryshon, ka rrezik të zhduket!

Petrovska: LSDM nëse nuk ndryshon, ka rrezik të zhduket!

Në Kongresin e 31-të të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë në Shkup, deputetja dhe ish-ministrja e Mbrojtjes Sllavjanka Petrovska shprehu nevojën për reforma serioze në parti.

Sipas saj, nëse LSDM nuk fillon të ndryshojë, ekziston rreziku që gradualisht të margjinalizohet dhe në fund të fundit – të zhduket nga skena politike.

Petrovska vlerësoi se socialdemokracia si ide është e gjallë, por për të ruajtur rolin e partisë, duhet të bëhen ndryshime konkrete në mënyrën e funksionimit të saj. Ajo theksoi se rezultatet e zgjedhjeve të fundit – si lokale ashtu edhe parlamentare – tregojnë se partia nuk ka arritur të kryejë analiza dhe diskutime të mjaftueshme për arsyet e humbjeve.

Në fjalimin e saj në Kongres, Petrovska propozoi një ndryshim në Statutin e partisë, sipas të cilit kryetarët e degëve komunale do të zgjidheshin drejtpërdrejt nga anëtarësia, në vend që të emëroheshin nga kryetari i LSDM-së.

Ajo gjithashtu propozon futjen e verifikimit politik për të gjithë mbajtësit aktualë dhe të mëparshëm të funksioneve dhe anëtarët e kryesisë, me qëllim që të zvogëlohet kundërshtimi brenda partisë dhe deklaratat e papërshtatshme midis zyrtarëve.

Petrovska theksoi se mendimi kritik duhet të vazhdojë të jetë një vlerë thelbësore e demokracisë sociale, por se është një strategji e rëndësishme dhe e qartë për veprim. Ajo theksoi se vetëm me kritikë të hapur dhe konstruktive LSDM mund t’i kapërcejë sfidat dhe të rivendosë besimin midis anëtarësisë dhe elektoratit të saj.

