Petrovska: Anëtarët e NATO-s i vlerësojnë përpjekjet e RMV-së për t’i dalë në ndihmë Ukrainës

Ministrja e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Sllavjanka Petrovska, në emisionin “Intervistë në Shenja” tha se anëtarët e NATO-s i vlerësojnë përpjekjet e vendit tonë për të marrë vendime të cilat do t’i japin mbështetje Ukrainës në luftën më Rusinë.

“E vlerësojnë atë, pasi kjo tregon shteti ynë është e gatshme të marrë vendime, atëherë kur janë të nevojshme dhe kuptohet t’i miratojë në një procedurë e cila nuk do të dëmtojë proceset brenda shtetit dhe as kapacitetet e ushtrisë. Pasi që ne nuk kemi obligim jo vetëm të kontribuojmë në sistemin e NATO-s, por mbi gjitha unë si ministre she Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë kemi oblim moral dhe ligjor që të garantojmë kushte më të mira për ushtrinë tonë”, u shpreh Petrovska.