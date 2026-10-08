Petrova pas takimit me Mucunskin: Bullgaria nuk ka kushte të reja për Maqedoninë
“Bullgaria mbështet perspektivën evropiane të Maqedonisë, por kushtet për përparimin e saj mbeten të pandryshuara nga viti 2022”, tha ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova pas një takimi dypalësh me Ministrin e Jashtëm të RMV-së Timço Mucunski në Sofje.
“Ne zhvilluam një takim dypalësh konstruktiv me ministrin Mucunski. U kërkua nga Maqedonia dhe unë e pranova. Bullgaria mbështet perspektivën evropiane të Maqedonisë, me kushtet për të që mbeten të pandryshuara nga viti 2022. Ne presim që të përmbushen si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe të gjithë elementët e tjerë të konsensusit të dakordësuar”, tha Petrova.
Ajo tha se i kishte kërkuar Mucunskit të paraqiste qëndrimin e Shkupit mbi afatet për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra.
“Nga ana e tyre, qëndrimi është se duhet të ndërtohet një ndjenjë besimi. Për mua, mënyra kryesore për të ndërtuar besim është përmbushja e angazhimeve. Shpresoj se do të shohim hapa pozitivë në atë drejtim”, tha ministrja e Jashtme.
Petrova theksoi se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Malin e Zi, po tregojnë vullnet politik për të përparuar në rrugën e tyre evropiane.
“Shpresoj se kjo do të ndodhë edhe me Maqedoninë”, shtoi ajo. Ministrja e Jashtme bullgare theksoi se Sofja nuk po vendos kushte shtesë për Shkupin.