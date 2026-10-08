Petrova pas takimit me Mucunskin: Bullgaria nuk ka kushte të reja për Maqedoninë

Petrova pas takimit me Mucunskin: Bullgaria nuk ka kushte të reja për Maqedoninë

“Bullgaria mbështet perspektivën evropiane të Maqedonisë, por kushtet për përparimin e saj mbeten të pandryshuara nga viti 2022”, tha ministrja e Jashtme bullgare Velislava Petrova pas një takimi dypalësh me Ministrin e Jashtëm të RMV-së Timço Mucunski në Sofje.

MARKETING

Shik.mk

“Ne zhvilluam një takim dypalësh konstruktiv me ministrin Mucunski. U kërkua nga Maqedonia dhe unë e pranova. Bullgaria mbështet perspektivën evropiane të Maqedonisë, me kushtet për të që mbeten të pandryshuara nga viti 2022. Ne presim që të përmbushen si ndryshimet kushtetuese ashtu edhe të gjithë elementët e tjerë të konsensusit të dakordësuar”, tha Petrova.

Ajo tha se i kishte kërkuar Mucunskit të paraqiste qëndrimin e Shkupit mbi afatet për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra.

“Nga ana e tyre, qëndrimi është se duhet të ndërtohet një ndjenjë besimi. Për mua, mënyra kryesore për të ndërtuar besim është përmbushja e angazhimeve. Shpresoj se do të shohim hapa pozitivë në atë drejtim”, tha ministrja e Jashtme.

Petrova theksoi se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë dhe Malin e Zi, po tregojnë vullnet politik për të përparuar në rrugën e tyre evropiane.

“Shpresoj se kjo do të ndodhë edhe me Maqedoninë”, shtoi ajo. Ministrja e Jashtme bullgare theksoi se Sofja nuk po vendos kushte shtesë për Shkupin.

MARKETING

Të ngjajshme

Transmetuesi iranian: Shpërthime të fuqishme në Ngushticën e Hormuzit, dyshohet se cisternat kanë goditur mina

Transmetuesi iranian: Shpërthime të fuqishme në Ngushticën e Hormuzit, dyshohet se cisternat kanë goditur mina

KSHZ: Vijon afati për paraqitje për personat e pafuqishëm dhe të sëmurë për zgjedhjet në Bërvenicë

KSHZ: Vijon afati për paraqitje për personat e pafuqishëm dhe të sëmurë për zgjedhjet në Bërvenicë

Vaksina e re kundër Ebolës hyn në fazën e provave klinike në Afrikë, epidemia vazhdon në RD të Kongos

Vaksina e re kundër Ebolës hyn në fazën e provave klinike në Afrikë, epidemia vazhdon në RD të Kongos

Ushtria izraelite granaton periferinë e një fshati në Sirinë jugore

Ushtria izraelite granaton periferinë e një fshati në Sirinë jugore

Pesë palestinezë të vrarë dhe mbi dhjetë të plagosur në sulmet izraelite në Gaza

Pesë palestinezë të vrarë dhe mbi dhjetë të plagosur në sulmet izraelite në Gaza

Ministria e Shëndetësisë: Po servisohen aparaturat e Radiologjisë, pacientët po trajtohen në institucione të tjera

Ministria e Shëndetësisë: Po servisohen aparaturat e Radiologjisë, pacientët po trajtohen në institucione të tjera