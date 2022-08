Petliçkovski: Nuk ka nevojë për masa të reja, të përgatitemi për vjeshtë

Me situatën aktuale të Kovid-19 nuk ka nevojë për masa të reja kufizuese, rekomandimet e fundit për mbajtjen e detyrueshme të maskave në spitale, barnatore, transport publik dhe shtëpi të të moshuarve janë të mjaftueshme për momentin, deklaroi kryetari i Komisionit për Sëmundjet Infektive, Aleksandar Petliçkovski.

Në paraqitjen e mbrëmjes së sotme të ftuar në emisionin “Zheshko stolçe” në Kanal 5, ishte i përpiktë që sipas situatës aktuale me rreth 170 me Kovid-19, të shtruar në spitale, nga të cilët 20 janë në Klinikën Infektive dhe asnjë me pasqyrë të rëndë klinike, masat kufizuese duhet të ruhen kur të jenë të nevojshme.

Megjithatë, duke qenë se, siç theksoi ai, virusi befason dhe rikthehet me versione të reja, do të merret parasysh seriozisht hapja e çështjes së planifikimit të vjeshtës.

“Virusi na befasoi me shfaqjen e një versioni të ri që përhapet edhe më lehtë dhe ka një mënyrë mjaft efektive për të shmangur imunitetin tashmë të fituar. Për momentin në Australi situata është më e rëndë, pasi atje ka mbërritur vjeshta dhe në këtë valë me omikronin shfaqet edhe gripi. Situata është komplekse dhe ka shumë presion mbi institucionet, prandaj mendojmë se duhet ta hapim pak më seriozisht çështjen e planifikimit të vjeshtës, para së gjithash për shkak të gripit dhe vaksinimit të pamjaftueshëm, që mund të jetë problem për ne në vjeshtë”, tha Petliçkovski.

Ai nuk përjashtoi mundësinë e kthimit të maskave në shkolla, nëse është e nevojshme.

Sipas tij, duket se po i afrohemi pikut të kësaj vale të Kovidit e cila do të zgjasë disa javë.

Sa i përket imunitetit kolektiv, ai tha se kemi arritur një nivel solid, si në të gjithë botën. Por ai tha se kjo nuk do të thotë garanci për mosinfektim.

“Disa janë infektuar disa herë, 50 për qind e popullsisë është vaksinuar. Personat me imunitet të kombinuar hibrid janë më të mbrojtur nga infeksionet e reja dhe rrjedha e rëndë e sëmundjes, prandaj nuk ka presion të madh në institucionet shëndetësore”, informon Petliçkovski.

Për protokollet dhe mënyrat e reja të trajtimit, ai tha se po i përshtaten versioneve të reja.

Sa i përket lisë së majmunit, Petliçkovski tha se deri më tani nuk është regjistruar asnjë rast në vendin tonë dhe nuk pret që kjo sëmundje të bëhet problem si korona.

Ai theksoi se në vend ka analiza për linë e majmunit. Një vaksinë e autorizuar nga EMA është tashmë në dispozicion, por vaksinimi masiv nuk është planifikuar.