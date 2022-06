Petkov: Për çfarëdo propozimi nga BE-ja në lidhje me Maqedoninë e Veriut do të duhet të deklarohet Kuvendi bullgar

Për çështjen e Maqedonisë së Veriut duhet të vendosin vetëm deputetët bullgar, deklaroi sot kryeministri bullgar Kirill Petkov para fillimit së seancës së rregullt qeveritare, duke shtuar se Qeveria do të debatojë për vendimin me të cilën parashihet për të gjitha propozimet nga presidenca franceze me Këshillin Evropian apo nga vendi anëtarë i BE-së për temën me vendin të debatohet në Komisionin për politikë të jashtme në Kuvend të Bullgarisë.

“Çfarëdo propozimi që dallon nga pozicioni kornizë duhet menjëherë të dorëzohet në Kuvend dhe të mos jepet pajtueshmëri derisa diskutohet për atë. Derisa ka vendim negativ, automatikisht duhet të jepet përgjigje negative”, theksoi Petkov.

Ai shtoi se propozim vendimi sipas të cilit do të diskutohet në seancë qeveritare ka dy pika, me çka në të parën theksohet se “çfarëdo propozimi i presidencës franceze me Bashkimin Evropian, vendi anëtarë apo Komisioni Evropian në lidhje me miratimin e anëtarësimit të RMV-së dhe Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe është bërë në përgatitje apo në Këshillin për punë të përgjithshme që tërhiqet nga pozicioni kornizë i Këshillit (bullgar) ministror nga viti 2019, menjëherë të dërgohet nga përfaqësia e përhershme e Republikës së Bullgarisë në Bashkimin Evropian dhe Komisionin për politikë të jashtme në Kuvend.