Petkov: Në planin afatgjatë, Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian

Në planin afatgjatë, Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të drejtat e bullgarëve në vend duhet të mbrohen, tha kryeministri bullgar Kiril Petkov për një televizion në Sofje.

“Kjo është arsyeja pse retorika politike duhet të kapërcehet dhe duhet bërë punë,” tha Petkov, duke shtuar se vetoja e Bullgarisë për fillimin e negociatave të vendit me BE do të hiqet kur “puna të kryhet”.

Siç njofton MIA nga Sofja, Petkov theksoi se qeveria e tij “nuk do të bëjë asgjë” pa vendim të Kuvendit bullgar dhe asgjë nuk do të fshihet nga opinioni.

“Do të kërkohet mbrojtja e interesit bullgar në tërësi”, shton Petkov.

Në një deklaratë, Petkov tha se në Bullgari ka pasur përpjekje për të “shitur idenë e devijimit ose të mos devijimit” nga qëndrimi bullgar ndaj Maqedonisë së Veriut, por se e vërteta është se në planin afatgjatë Maqedonia e Veriut duhet të jetë pjesë e Bashkimi Evropian.