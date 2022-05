Petkov: Bullgaria nuk mund të heq veton ndaj Maqedonisë së Veriut para muajit qershor

“Është më mirë që Bullgaria të jetë e rrethuar nga fqinjë të qëndrueshëm që janë pjesë e familjes evropiane. Shqipëria dhe Maqedonia kanë një vend në BE. Në mënyrë që Bullgaria të heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut, së pari duhet të plotësohen të gjitha kushtet dhe të jepen garanci për përmbushjen e Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë. Çdo hap në këtë drejtim do të bëhet para Kuvendit Kombëtar”, ky është komenti i kryeministrit bullgar Kiril Petkov, në lidhje me hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, për anëtarsim në BE.

Petkov sqaroi se në lidhje me temën e nagociatave ka pasur keqkuptime të ndryshme në publik përshkak se intervistat e tij ndonjëherë janë përkthyer edhe gabim nga mediat e tjera jo bullgare.

Ai tha se Bullgaria nuk mund të heq veton ndaj Maqedonisë së Veriut para muajit qershor, edhe pse lajme më shpresëdhënëse kanë qarkulluar në mediat maqedonase.

Mediat gjithashtu theksojnë se gjatë vizitës së Petkovit në SHBA, u shfaqën spekulime të shumta se në Uashington është arritur marrëveshje për heqjen e vetos për integrimet evropiane të Maqedonisë.

Kryeministri Petkov ka dhënë një intervistë për televizionin rumun “Digi 24” ku është pyetur se në rast që e heq veton ndaj Maqedonisë së Veriut, a ka gjasa që qeveria të bie?

“Unë nuk mund të jem përgjegjës për asgjë nëse qeveria ime bie apo nëse qeveria ime mbijeton, unë punoj për të çdo ditë dhe ne jemi të vendosur që e ardhmja e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë është atje, ajo duhet të jetë atje. Kjo është e mirë për rajonin. Natyrisht, ka ende gjëra për të bërë dhe duhet të punojmë shumë për t’i arritur ato. Përveç kësaj, nuk mund të jem përgjegjës për asgjë tjetër në të ardhmen”, u përgjigj Petkov.