Peticioni për pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael arrin 1 milion nënshkrime
Nisma Qytetare Evropiane që kërkon pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, sipas organizatorëve, ka kaluar mbi 1 milion nënshkrime, duke u bërë iniciativa më e shpejtë që arrin këtë prag që nga krijimi i këtij mekanizmi, transmeton Anadolu.
E nisur në janar 2026 me titullin “Drejtësi për Palestinën”, fushata ka tejkaluar gjithashtu pragjet kombëtare të kërkuara të nënshkrimeve në dhjetë shtete anëtare të BE-së, duke kaluar minimumin prej shtatë vendesh të nevojshme për vlefshmëri.
Nisma, e udhëhequr nga Aleanca e Majtë Evropiane dhe e mbështetur nga grupe të shoqërisë civile dhe lëvizje të udhëhequra nga palestinezë në të gjithë bllokun, i bën thirrje BE-së të pezullojë marrëveshjen e asociimit me Izraelin, duke përmendur shkelje të pretenduara të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut.
“Një milion njerëz kanë folur. BE-ja duhet të pezullojë plotësisht Marrëveshjen e Asociimit me Izraelin, BE-ja duhet të mbrojë të drejtën ndërkombëtare dhe të ndalë bashkëfajësinë me gjenocidin e Izraelit”, thuhet në deklaratën e organizatorëve, të cilët u bënë thirrje mbështetësve të vazhdojnë mobilizimin drejt një objektivi të ri prej 1.5 milionë nënshkrimesh.
Sipas rregullave, Nisma Qytetare Evropiane duhet të mbledhë të paktën 1 milion nënshkrime të vlefshme dhe të përmbushë pragjet minimale në të paktën shtatë shtete anëtare të BE-së për t’u marrë në shqyrtim nga Komisioni Evropian.
Pasi këto kushte të plotësohen, Komisioni Evropian është i detyruar të shqyrtojë propozimin dhe të vendosë nëse do të ndërmarrë veprime, megjithëse nuk është i detyruar ligjërisht të propozojë legjislacion.
“Diferenca midis kërkesave të qytetarëve evropianë dhe politikave të udhëheqjes së BE-së për Palestinën po rritet,BE-ja duhet të veprojë,” thuhet në deklaratë, duke theksuar se BE mbetet partneri më i madh tregtar i Izraelit, me tregtinë e mallrave që arriti në 42.6 miliardë euro (rreth 50.2 miliardë dollarë) në vitin 2024.
Catarina Martins, bashkëkryetare e Aleancës së Majtë Evropiane, kritikoi lidhjet e vazhdueshme ekonomike të BE-së me Izraelin, duke argumentuar se mbajtja e marrëveshjes minon angazhimin e bllokut për të drejtat e njeriut.
Marrëveshja e Asociimit BE–Izrael, e cila hyri në fuqi në vitin 2000, përfshin një klauzolë për të drejtat e njeriut që përcakton se marrëdhëniet midis palëve bazohen në respektimin e të drejtave të njeriut dhe parimeve demokratike.