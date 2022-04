Peticioni kundër ambasadores amerikane është çmenduri

Shkruan: Mersel Bilalli

Lidhur me “peticionin” kundër amasadores amerikane në Shqipëri – Yuri Kim, të frymëzuar nga Sali Berisha, apo ndoshta nga i njëjti edhe i sponsoruar, jam i mendimit se një iniciativë e tillë kufizohet me çmenduri politike, gjë e cila në kontinuitet e ka pëcjellë zotin Berisha.

Të sulmosh dhe etiketosh një ambasadore amerikane, e cila fakt se fletë me gojën e vet, por me pikë e presje flet me trurin e Departamentit të Shtetit Amerikan – është një problem sa serioz mendor aq edhe monstuoz shetëror i Berishës. Ai s’do ta kuptojë se ambasadorët, aq më tepër ata amerikanë s’kanë mendime të tyre personalë! Ato qëndrimin e shtetit të vet duhet ta përcjelllin, madje edhe kur intimisht nuk pajtohen me te.

Berisha thirret në “sovranizëm”, atribut në të cilin nuk thirret as Korea e Veriut, as Moska ku haptazi SHBA dërgon armë në Ukrainë, as Pekini, madje as Hugo Çavezi e Fidel Kastro të ndjerë. Fakt se Berisha në kontinuitet ka pas problem me shumicën e ambasadorëve amerikan dhe ajo duhet hulumtuar se përse qenka kështu.

Shqipëria është anëtare e NATO-s, e cila e garanton sovranitetin e shtetit shqiptar, a mu ate sovranitet e shef Berisha si të cënuar, duke deshtë që kështu të fshehë keqpërdorimet e tija që vështirë se numërohen aq lehtë, dhe me tëcilat ai vet seriozisht ka rrezikuar sovranitetin e shtetit shqipëtar (viti 1997, ku shkak i firmave piramidale u pat shkatërua shteti shqiptar).

Mëkatet e tija të shumta mund të shifen edhe nga Hëna. Së pari, ai fillio me mëkatin e pafalshëm për shkatërimit të Partisë për Prosperitet Demokratik këtu, një subjekt maksimalisht i përgjegjshëm në situata tejet turbulente për shqiptarët në Ballkan dhe i cili subjekt i vetmi kishtë vizion ekonomik e zhvillimor. Pastaj, Berishës I ngarkohet që në vitin 1996 kisht dhunuar votat si asnjëherë më parë. Kur amerikanët kurkuan përsëritjen e tërësishme të zgjedhjeve, ai refuzoi me një arrogance të paparë! Pas 8 muajsh u shpartallua pushteti e shteti kurse bandët e grabitën armatimin!

Atij i ngarkohet edhe keqpërdorimi i SHIK-ut për qëllime personale e partiake, madje edhe për shumë likuidime të njerëzve që s’i pëlqenin apo i pengonit! Atij i ngarkohet edhe plani për bombardimin e ambasadës amerikane në kohën kur atje ishte ambasadore Mariza Lino! Plani ugërzi për pak kishte dështuar. I ngarkohet edhe shkelja e embargos së naftës me Serbinë; grabitja e arit në Krabë, të cilin më vonë mendohet se e përfundoj Meta; Gërdeci për biznese familjare ku u vranë 26 persona dhe mbi 300 të plagosur dhe shume shkatërime! Etj. etj.