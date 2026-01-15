Peticion në qeveri, kërkohet që të ketë gjoba për hedhjen e mbeturinave nëpërmjet “Safe City”
Organizata “Për një Maqedoni më të pastër” ka mbledhur 1,000 nënshkrime, nëpërmjet të cilave do të kërkojë që sistemi i shkeljeve të trafikut “Safe City” të përmirësohet dhe gjithashtu të zbulojë hedhjen e mbeturinave dhe bishtat e cigareve nga automjetet.
Siç informon organizata përmes një postimi në rrjetet sociale, peticioni iu dorëzua Qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. “Për një Maqedoni më të Pastër” deklaron se presin një përgjigje.
Teksti i peticionit tregon se sistemi “Safe City” tashmë funksionon në një fazë testimi dhe lëshon paralajmërime për shkelje të trafikut përmes mbikëqyrjes me video, prandaj, sipas iniciatorëve, ekziston një mundësi reale që ai të përmirësohet në fusha të tjera me interes publik.
“Problemi është hedhja e mbeturinave, veçanërisht bishtat e cigareve dhe mbeturinat e vogla nga automjetet në lëvizje, të cilat, sipas peticionit, kanë pasoja për mjedisin dhe sigurinë publike. Bishtat e cigareve janë lloji më i zakonshëm i mbeturinave në rrugë dhe përgjatë rrugëve, se ato përmbajnë substanca toksike dhe se dekompozimi i tyre zgjat deri në 10 vjet”, thuhet në peticion.
Peticioni thekson gjithashtu rrezikun e zjarreve, duke deklaruar se hedhja e bishtave të cigareve nga automjetet mund të jetë një nga shkaqet e zjarreve në pyje në vend. Përveç kësaj, theksohet se një sjellje e tillë prish rendin publik dhe lë një imazh negativ të vendit.
Sipas iniciatorëve, kamerat e “Safe City” tashmë njohin shkelje të ndryshme të trafikut, kështu që sistemi mund të përmirësohet me një algoritëm për zbulimin e objekteve të hedhura nga automjetet, një praktikë që, siç deklarojnë ata, ekziston tashmë në disa vende dhe qytete evropiane.