Peskov: Kremlini përsërit gatishmërinë për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë me mjete diplomatike
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të martën se Rusia mban një qëndrim të qëndrueshëm ndaj konfliktit ukrainas dhe po bën çdo përpjekje për të arritur paqen, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë shtypi në Moskë, Peskov tha se që nga fillimi, u bënë përpjekje për ta përfunduar këtë në mënyrë paqësore dhe një marrëveshje u zhvillua në Stamboll në mars 2022.
“Dhe pastaj, pas ndërhyrjes së Britanisë së Madhe në këtë proces paqeje, gjërat u kthyen përsëri në rrugën ushtarake”, tha ai.
Meqenëse nuk ishte e mundur të zgjidhej konflikti në mënyrë paqësore, “operacioni special ushtarak vazhdon”, në të njëjtën kohë Rusia ruan hapjen e saj për të arritur qëllimet e saj përmes mjeteve politike dhe diplomatike, tha ai.
Puna në këtë drejtim vazhdon, tani gjithçka varet nga veprimet e regjimit të Kievit, vuri në dukje ai, duke argumentuar se Rusia “po bën çdo përpjekje për të arritur paqen”.
“Qëllimi kryesor është të garantohet siguria e njerëzve që jetonin në Ukrainën lindore dhe që ishin vërtet në rrezik vdekjeprurës. Kjo është gjëja kryesore”, tha ai.
Koha dhe vendi i një raundi të ri negociatash mbi zgjidhjen ukrainase nuk janë rënë dakord ende, tha Peskov.
“Për momentin, nuk mund të konfirmoj data të sakta, ato ende duhet të bien dakord përfundimisht”, tha ai duke shtuar se “Shpresojmë vërtet që kjo punë të vazhdojë”.
Peskov tha se “që nga një kohë e caktuar”, konflikti në Ukrainë pushoi së qeni thjesht një “operacion ushtarak kundër regjimit të Kievit” dhe është shndërruar në një përballje midis Rusisë dhe Perëndimit, i cili ndërhyri drejtpërdrejt në konflikt “në një përpjekje për të shtypur Moskën”.
Rusia do të marrë parasysh përvojën e katër viteve të fundit në veprimet e saj në skenën botërore dhe në ndërtimin e marrëdhënieve me shumë vende dhe organizata ndërkombëtare, theksoi ai.
“Sytë e Rusisë janë hapur ndaj shumë proceseve ndërkombëtare, ndaj mënyrës se si të ndërtohen më tej marrëdhëniet me shumë organizata dhe kryeqytete ndërkombëtare”, u shpreh Peskov.
Ai shtoi se “këto janë katër vite shumë të rëndësishme” në historinë e Rusisë, vendi do të ecë përpara, kjo kohë “do të mbetet gjithmonë në kujtesën e njerëzve” pasi Rusia dhe rusët ndryshuan shumë në aspektin e konsolidimit dhe “pjekurisë së shoqërisë”.
“Si Rusia ashtu edhe rusët kanë ndryshuar shumë gjatë katër viteve të fundit. Ka pasur një konsolidim fenomenal të shoqërisë rreth presidentit, ndoshta ka pasur një pjekuri të shoqërisë në kuptimin e rrënjëve tona, në kuptimin e asaj që është e mirë dhe çfarë është e keqe në të gjithë botën, në çështjet ndërkombëtare”, tha ai.
Lidhur me raportet e medias që pretendojnë se Rusia dhe SHBA-ja kanë zhvilluar bisedime mbi kontrollin e armëve në Gjenevë më 17-18 shkurt, Peskov tha: “Deri tani nuk kam asgjë për të thënë për këtë temë”.