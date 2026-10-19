Peskov konfirmon se SHBA-ja vazhdon përpjekjet për paqe, thotë se Moska i vlerëson ato
Rusia i vlerëson shumë përpjekjet ndërmjetësuese të SHBA-së për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, tha të hënën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Peskov tha se një marrëveshje përfundimtare do të kërkonte pjesëmarrjen e dikujt nga Kievi, i cili do të ishte i gatshëm të merrte përgjegjësi.
“Pala amerikane vazhdon përpjekjet e saj ndërmjetësuese dhe paqebërëse, të cilat ne i vlerësojmë shumë”, tha ai.
Peskov konfirmoi gjithashtu se mundësia e një takimi trepalësh mes presidentit rus, Vladimir Putin, presidentit kinez, Xi Jinping, dhe presidentit amerikan, Donald Trump, ishte përmendur gjatë kontakteve mes Putinit dhe Trumpit, duke pasur parasysh se të tre liderët mund të marrin pjesë në një samit në Kinë.
Megjithatë, ai tha se nuk ishin diskutuar propozime konkrete apo marrëveshje lidhur me një takim të tillë ose agjendën e tij të mundshme.
Duke komentuar trazirat që po përhapen në Evropë, Peskov e përshkroi situatën si “një krizë të madhe”, duke thënë se trazirat në qytetet më të mëdha të Francës janë përhapur në Itali dhe kanë filluar të preknin edhe vende të tjera.
“Këto janë trazira që tashmë janë praktikisht në kufijtë e kaosit”, tha ai, duke shtuar se situata përbën një çështje të brendshme për vendet përkatëse.
Peskov foli gjithashtu për riorganizimin e propozuar të qeverisë ruse, duke i përshkruar ndryshimet në personel si “pjesë normale të punës së saj”.
Kryeministri Mikhail Mishustin kishte propozuar ndryshime në kabinet, të cilat janë miratuar nga Putin, tha ai.
Procedurat e nevojshme parlamentare për miratimin e kandidatëve të rinj do të nisin tani, shtoi Peskov, duke theksuar se të gjithë zëvendëskryeministrat do të vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre derisa të nxirren dekretet përkatëse presidenciale.
Riorganizimi përfshin propozimin për emërimin e ministrit të Financave, Anton Siluanov, në postin e zëvendëskryeministrit, duke ruajtur njëkohësisht edhe portofolin e Financave. Peskov tha se kjo lëvizje pasqyron nevojën për një koordinim më të fortë të disiplinës fiskale në kushtet aktuale ekonomike.
Roli i Ministrisë së Financave në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik është veçanërisht i rëndësishëm në këtë moment, tha ai, duke vënë në dukje disiplinën buxhetore dhe nevojën për të koordinuar punën e disa dikastereve qeveritare.
I pyetur për një propozim të bizneseve ruse për të financuar zhvillimin e sistemeve të reja të mbrojtjes ajrore për mbrojtjen e objekteve industriale, Peskov tha se nisma nuk është diskutuar në hollësi në Kremlin dhe se ajo është në kompetencë të qeverisë.
Ai gjithashtu i referoi gazetarët te sqarimet e dhëna më herët nga zëdhënësi për shtyp i Mishustinit, Boris Belyakov, lidhur me riorganizimin e qeverisë.