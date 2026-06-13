Pesë të vdekur nga rrëzimi i një avioni të Forcave Ajrore të Indisë

Pesë të vdekur nga rrëzimi i një avioni të Forcave Ajrore të Indisë

Pesë pjesëtarë të Forcave Ajrore të Indisë kanë humbur jetën pasi një avion transportues An-32 është rrëzuar në shtetin verilindor indian Assam, thanë autoritetet të shtunën, transmeton Anadolu.

Sipas Forcave Ajrore të Indisë, “avioni u përfshi në një aksident” gjatë një fluturimi rutinë në rajonin Jorhat të Assamit.

“Menaxhimi i vendit të rrëzimit dhe hetimet fillestare janë duke u zhvilluar në këtë moment”, thuhet në një postim në platformën sociale amerikane X.

Forcat ajrore thanë se është ngritur një komision hetimor për të përcaktuar shkakun e aksidentit.

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