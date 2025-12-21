Pesë të lënduar në aksident trafiku në afërsi të Petrovecit

Pesë të lënduar në aksident trafiku në afërsi të Petrovecit

Në autostradën Shkup-Veles, në afërsi të pikës pagesore Petrovec, dje vonë pasdite ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilin pesë persona kanë pësuar lëndime trupore, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Në aksidentin, i cili ka ndodhur në orën 16:20, u përfshinë dy automjete pasagjerësh.

Të lënduarit u transportuan me automjete të Ndihmës urgjente mjekësore në institucionet shëndetësore në Shkup për mjekim.

Është kryer inspektim nga një ekip inspektimi nga SPB Shkup. Mjegulla që ka përfshirë luginën e Shkupit që nga dje po e vështirëson trafikun ajror në aeroportin e Shkupit, ndërsa trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet me dukshmëri të zvogëluar në disa akse rrugore.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Rast tronditës! Zinep Iseni me dializë dhe pa strehë mbi kokë ka nevojë për ndihmë

(VIDEO) Rast tronditës! Zinep Iseni me dializë dhe pa strehë mbi kokë ka nevojë për ndihmë

(VIDEO) Shkupi i pari në Evropë për nga ndotja e ajrit

(VIDEO) Shkupi i pari në Evropë për nga ndotja e ajrit

(VIDEO) Ndotja e ajrit, LSDM kërkon të shpallet gjendje krize, VMRO thotë se është hipokrizi

(VIDEO) Ndotja e ajrit, LSDM kërkon të shpallet gjendje krize, VMRO thotë se është hipokrizi

(VIDEO) MPB apel drejtuesve të automjeteve: kujdes për shkak të mjegullës

(VIDEO) MPB apel drejtuesve të automjeteve: kujdes për shkak të mjegullës

(VIDEO) Ndalohet importi i mbi 22 tonëve kivi nga Serbia, kishin larva dhe insekte

(VIDEO) Ndalohet importi i mbi 22 tonëve kivi nga Serbia, kishin larva dhe insekte

BDI: Me sukses përfunduam Kongresin, mbi 60% të Kryesisë janë emra të rinj!

BDI: Me sukses përfunduam Kongresin, mbi 60% të Kryesisë janë emra të rinj!