Pesë sulmues që Interi mund t’i sjellë si partner i Lautaros në sezonin e ardhshëm

Mes pasigurisë për repartin e tyre sulmues për sezonin e ardhshëm, Interi ka të ngjarë të kthehet në tregun e transferimeve të verës për të forcuar opsionet e tyre goditëse, me emra nga e gjithë bota që tashmë janë lidhur me një lëvizje në Giuseppe Meazza.

Lautaro Martinez është i sigurt në planet e ardhshme të Interit. ‘El Toro’ ka 14 gola në emër të tij nga 27 paraqitje në Serie A deri më tani këtë sezon dhe marrëveshja e tij aktuale zgjat deri në verën e vitit 2026.

Përtej kësaj janë pasiguritë për Simone Inzaghi dhe ekipin e tij, me klubin të pasigurt nëse 37-vjeçari Edin Dzeko do të nënshkruajë një zgjatje të re të kontratës dhe Romelu Lukaku do të kthehet në Chelsea në qershor.

Kështu, Nerazzurrët do të sjellin një qendërsulmues të ri në Giuseppe Meazza gjatë verës dhe mediat italiane kanë publikuar disa nga emrat

Mateo Retegui

Retegui është emri në dukje në mendjen e të gjithëve në botën e futbollit italian për momentin.

Golashënuesi 23-vjeçar, i lindur në Argjentinë, kohët e fundit gjeti rrjetën në debutimin e tij për Azzurrët kundër Anglisë në ndeshjen e parë të kualifikimeve për Euro 2024, përpara se të bënte të dytin kundër Maltës të dielën në mbrëmje.

Në nivel vendas, Retegui ka shënuar 25 gola në 35 ndeshje të ligës për Tigre, duke përfshirë gjashtë nga tetë të tij të fundit këtë vit kalendarik.

Retegui ka folur tashmë për dëshirën e tij për të treguar veten në Evropë në një fazë të karrierës së tij dhe, duke qenë se ai përfaqësohet nga agjencia e Francesco Tottit, një lëvizje në Itali mund të jetë shumë e rëndësishme.

Roberto Firmino

Një opsion i ndryshëm për sa i përket profilit, moshës dhe stilit të lojës është i preferuari i tifozëve të Liverpoolit, Roberto Firmino, i cili tashmë e ka informuar Jurgen Klopp për qëllimin e tij për t’u larguar nga Anfield pas skadimit të kontratës së tij në fund të sezonit.

Për shkak të një ndryshimi në formacionin sulmues të Liverpoolit në fillim të sezonit dhe një dëmtimi në kyç që e mbajti atë jashtë fushës pas Kupës së Botës, minutat e Firminos këtë sezon kanë qenë shumë të kufizuara.

Megjithatë, gjatë tetë sezoneve të tij në Merseyside, Firmino e ka dëshmuar veten si një pjesë integrale e një prej skuadrave më të suksesshme në Evropë gjatë viteve të fundit.

Një golashënues i mirë, por Firmino është më i njohur për të qenë një asistues i shkëlqyer dhe në teori mund të funksionojë mirë duke luajtur së bashku me Martinezin për Interin.

Ai mbush 32 vjeç në tetor dhe aktualisht fiton rreth 11.5 milionë euro në sezon në Ligën Premier, por ai është i disponueshëm si një transferim i lirë dhe në moshën e tij, paga ka të ngjarë të ulet kur të largohet nga Liverpool.

Marcus Thuram

Gjithashtu i disponueshëm falas gjatë verës do të jetë Marcus Thuram i Moenchengladbach.

Qendërsulmuesi 25-vjeçar është lidhur tashmë me një lëvizje te Interi prej disa kohësh, pasi ai ishte një nga emrat e përfolur për të zëvendësuar Lukakun në verën e vitit 2021.

Thuram ka qenë një shtyllë në formacionin gjerman këtë sezon, mesatarisht 83 minuta për ndeshje dhe ka shënuar 12 gola këtë sezon me një normë prej një gol në çdo dy ndeshje.

Megjithatë, ka shumë interes në të gjithë kontinentin, jo më shumë se nga gjigantët bavarez, Bayern Munich, të cilët mund t’i ofrojnë francezit një vend pothuajse të garantuar në formacionin e tyre titullar.

Gianluca Scamacca

Një tjetër emër në bisedë është Gianluca Scamacca.

Që nga ardhja e tij në West Ham nga Sassuolo verën e kaluar, 23-vjeçari ka luftuar për të forcuar veten në planet e David Moyes, por mund të vendos të largohet nga Liga Premier pas vetëm një viti.

Scamacca ka shënuar në tre raste nga 16 paraqitje në ligë me londinezët, por nuk është paraqitur që nga janari.

Një lëvizje te Interi mund të jetë një shpëtim për Scamaccan në vështirësi, por duke pasur parasysh trajtimin e duhur, mund të jetë një lëvizje që funksionon mirë për të dyja palët.

Pierre-Emerick Aubameyang

Pothuajse i garantuar për t’u larguar nga Chelsea para korrikut është Pierre-Emerick Aubameyang, i cili sigurisht nuk është pjesë e planeve të tashme apo të ardhme të Graham Potter.

I sjellë nga ish-trajneri i tij i Dortmundit, Thomas Tuchel, pak para se gjermani të shkarkohej nga posti i tij në shtator, Aubameyang u përjashtua nga skuadra e Chelseat në Ligën e Kampionëve nga Potter në gjysmë të sezonit.

Aubameyang ka ende lidhje të forta me qytetin e Milanos, pasi ka luajtur për kuqezinjtë si një i ri aspirant dhe ka ende disa anëtarë të familjes së tij që ende jetojnë në qytet.

Ai do të mbushë 34 vjet para fillimit të sezonit të ardhshëm dhe paga e tij ka të ngjarë të mos jetë e parëndësishme, por ai ka arritur të shënojë gola pothuajse kudo që ka qenë, gjë që mund të jetë një perspektivë emocionuese për Nerazzurrët. /Telegrafi/