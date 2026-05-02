Pesë persona privohen nga liria për dhunë familjare në Kumanovë, Ohër, Strumicë dhe Veles

Pesë persona privohen nga liria për dhunë familjare në Kumanovë, Ohër, Strumicë dhe Veles

Pesë persona janë privuar nga liria gjatë 1 majit 2026 në disa qytete, nën dyshimet për ushtrim të dhunës në familje, njofton Ministria e Punëve të Brendshme.

Sipas njoftimit, dy raste janë regjistruar në Kumanovë. Në orën 21:00, policia ka arrestuar një 35-vjeçar me inicialet M.S., i cili dyshohet se ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 31-vjeçare dhe dy fëmijët e mitur. Ndërsa, rreth orës 23:40, është privuar nga liria edhe M.D. (57), pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij 28-vjeçare.

Një tjetër rast është raportuar në Ohër, ku në bulevardin “Makedonski Prosvetiteli”, rreth orës 20:40, është arrestuar I.K. (48) nga Lubjana e Sllovenisë. Ai dyshohet se, pas një mosmarrëveshjeje verbale, ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij në një banesë në qytet.

Në një fshat të Strumicës, në orën 16:00, policia ka ndaluar një 36-vjeçar, i cili sipas denoncimit kishte shfaqur sjellje agresive ndaj nënës së tij 65-vjeçare.

Ndërkohë, në Veles, në orën 08:30, është arrestuar një 23-vjeçar, i dyshuar se kishte sulmuar fizikisht motrën e tij 24-vjeçare në shtëpinë familjare.

Autoritetet bëjnë të ditur se, pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ndërmerren procedurat përkatëse ligjore ndaj të dyshuarve.

