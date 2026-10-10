Pesë palestinezë të vrarë nga sulmet ajrore izraelite në Gaza, pavarësisht armëpushimit
Pesë palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën gjatë ditës së fundit në dy sulme ajrore izraelite që shënjestruan grumbullime civilësh palestinezë në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Sulmet vijnë në një kohë kur Tel Avivi vazhdon sulmet e përditshme, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori i vitit 2025.
Burime mjekësore për Anadolu thanë se katër palestinezë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën në një sulm me dron izraelit që shënjestroi një grumbullim njerëzish pranë rrethrrotullimit Haidar, në pjesën perëndimore të Qytetit Gaza.
Burimet shtuan se një tjetër palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm me dron izraelit që shënjestroi një grumbullim njerëzish në lagjen Tuffah, në pjesën lindore të qytetit të Gazës.
Që nga tetori i vitit 2023, sipas të dhënave palestineze, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë.
Lufta gjithashtu ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.