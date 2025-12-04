Pesë dronë janë parë duke fluturuar “pranë rrugës” së aeroplanit të Zelenskyt për në Dublin të Irlandës

The Irish Times raporton se një anije e marinës irlandeze ka vënë re deri në pesë dronë që vepronin afër “rrugës” së fluturimit të aeroplanit të Volodymyr Zelensky ndërsa ai po shkonte drejt Irlandës në fillim të kësaj jave.

Dhe kjo thuhet se shkaktoi një alarm të madh sigurie mes frikës se ishte një përpjekje për të ndërhyrë në “rrugën” e fluturimit.

Megjithatë, sipas raportit, duke cituar burime të paidentifikuara, aeroplani i tij nuk ishte në asnjë rrezik, shkruan Sky News.

Zelensky, i cili mbërriti në Dublin të hënën në mbrëmje dhe u largua të nesërmen, mbajti një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Irlandës, Michael Martin, përpara se t’i drejtohej parlamentit irlandez gjatë vizitës së tij shtetërore.

Ai zbuloi në konferencën për shtyp se plani i paqes SHBA-Ukrainë ishte “rishshkruar” në 20 pika.

