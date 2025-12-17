Përurohet ura e re për këmbësorë mbi lumin Ibër, Kurti bashkë me Pecin e Durmishin e prejnë shiritin

Përurohet ura e re për këmbësorë mbi lumin Ibër, Kurti bashkë me Pecin e Durmishin e prejnë shiritin

Është përuruar ura e re për këmbësorë mbi lumin Ibër.

Në ceremoni mori pjesë edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, si dhe kryetari i ri i Mitrovicës Jugore, Faton Peci.

Kurti gjatë përurimit të hapjes së Urës së Ibrit në Mitrovicë, tha se në çdo takim me ndërkombëtarët e përsërit qëndrimin se ura duhet të jetë e hapur.

“Në çdo takim e përsërisim qëndrimin tonë se ura duhet të jetë e hapur. Kemi 77 ura mbi lumin Ibër, disa prej tyre në Mal të Zi dhe Serbi. Në urën kryesore ka persona që nuk duhet të jenë pjesëtarë të KFOR-it dhe kjo bëhet me dialog dhe bisedë të hapur. Dëshirojmë të kemi shkëmbim tregtar dhe lëvizje të lirë. Urat mbi Ibër janë të Mitrovicës dhe të mitrovicasve”, tha Kurti.

Ndërtimi i urës së reja mbi lumin Ibër, krahas asaj qendrore që e ndan Mitrovicën në jugun me shumicë shqiptare dhe në veriun e banuar kryesisht me serbë, është bërë pas një memorandumi të nënshkruar mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe dy komunave, asaj të Mitrovicës së Jugut dhe të Veriut.

