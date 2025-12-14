Personi që çarmatosi sulmuesin në Sidney është i plagosur, pritet të operohet
Një civil i cili mposhti fizikisht dhe çarmatosi një nga sulmuesit gjatë të shtënave me armë në plazhin Bondi të Sidneit është identifikuar si 43-vjeçari Ahmed al Ahmed, pronar i një dyqani frutash nga periferia e Sutherland.
Siç konfirmohet nga News.com.au, transmeton Klankosova.tv, Ahmed al Ahmed, baba i dy fëmijëve, u plagos rëndë ndërsa përpiqej të ndalonte sulmuesin.
Kushëriri i tij, Mustafa, i tha 7News se Ahmed u qëllua me dy plumba gjatë ndërhyrjes.
“Ai është në spital dhe nuk e dimë saktësisht se si është gjendja e tij brenda. Shpresojmë që të jetë mirë. Ai është një hero, njëqind për qind”, tha Mustafa.
Sipas informacioneve të disponueshme, Ahmedi pritet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale. Thuhet se ai nuk kishte përvojë me armët e zjarrit dhe se ndodhej rastësisht afër në kohën e sulmit, por vendosi të reagonte.
Pamjet tregojnë momentin e sulmit
Pamjet që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë Ahmedin, të veshur me një bluzë të bardhë, të fshehur pas një makine në një parking jo shumë larg njërit prej sulmuesve. Gjatë një pushimi midis të shtënave me armë, ai papritmas vrapoi drejt sulmuesit, e kapi nga pas për qafe dhe, pas një përleshjeje të shkurtër, arriti t’ia rrëmbente armën.
Sulmuesi më pas bie prapa dhe Ahmedi ia drejton armën ndërsa ai tërhiqet drejt urës, herë pas here duke shikuar prapa. Pamjet e mëvonshme tregojnë Ahmedin të ulur në tokë ndërsa kalimtarët e ndihmojnë me këmbën e tij të lënduar.
Pavarësisht lëndimeve të tij, Ahmedi është i vetëdijshëm në pamjet filmike dhe flet me ata që ofrojnë ndihmë, ndërsa një nga kalimtarët i sjell një peshqir për të ndaluar gjakderdhjen.
❗️Shocking footage. A passerby disarmed the shooter "with bare hands" at Bondi Beach in Sydney. pic.twitter.com/UHtHFGjX7Q
— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 14, 2025