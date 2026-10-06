Persona të vdekur dhe të shpërngulur kanë marrë ndihmë sociale, zbulohen mbi 4500 raste
Më shumë se 4,500 “përfitues të rremë” të ndihmës minimale të garantuar dhe sigurimeve shoqërore u zbuluan gjatë kontrolleve të kryera nga institucionet kompetente, tha kryeministri Hristijan Mickoski.
Sipas Mickoskit, midis personave për të cilët janë paguar fonde nga buxheti i shtetit ka pasur të ndjerë, qytetarë të zhvendosur, si dhe përfitues fiktivë.
“Deri më tani, kemi më shumë se 4500, pra jo 45, jo 450, por 4500 përfitues të rremë të ndihmës minimale të garantuar dhe sigurimeve shoqërore”, tha Mickoski.
Ai theksoi se pas analizave dhe kontrolleve të kryera në terren, shuma për pagesë këtë muaj është rreth 200 milionë denarë më e ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
“Si është e mundur kjo? Është e mundur sepse përfituesit ishin, për fat të keq, persona të vdekur, persona të zhvendosur, persona të rremë e kështu me radhë”, tha kryeministri.
Sipas vlerësimeve të tij, më shumë se një miliard denarë shpenzoheshin çdo vit për pagesa të tilla nga buxheti i shtetit, dhe në disa llogaritje shuma arriti deri në 1.5 miliardë denarë.
Mickoski theksoi se kontrollet ende nuk janë përfunduar plotësisht. Siç theksoi ai, afërsisht një e pesta deri në një të gjashtën e numrit të përgjithshëm të përfituesve ende duhet të kontrollohen.
Ai njoftoi se kontrollet nuk do të përfundojnë vetëm me ndihmën minimale të garantuar dhe sigurimet shoqërore, por se do të ketë kontrolle edhe në fusha të tjera, duke treguar sektorin e shëndetësisë.
Kryeministri vlerësoi se efekti financiar i kontrolleve deri më tani arrin në rreth 25 milionë euro në vit.
“Dikush do të thotë: ‘Në rregull, pra ky është vetëm një kontroll i thjeshtë, për çfarë lloj reforme po flisni?’ Një reformë që është 25 milionë euro”, tha Mickoski.
Sipas tij, nëse arrihen kursime në sektorë të tjerë përmes kontrolleve dhe masave të ngjashme, fondet e liruara mund të drejtohen drejt investimeve kapitale, të cilat do të kontribuonin më tej në krijimin e kushteve më të mira për investime të reja dhe zhvillim ekonomik.