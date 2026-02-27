Përshkallëzohet situata në Lindjen e Mesme, hapen strehimore në Izrael, SHBA evakuon ambasadat
Kryetari i bashkisë së Beer Sheva njoftoi hapjen e strehimoreve kundër bombave të qytetit, mes shqetësimeve në rritje për rrezikun e konfliktit ushtarak me Iranin. Më parë, Uashingtoni urdhëroi largimin urgjent të personelit nga ambasada e saj në Izrael, ndërsa një direktivë e ngjashme u lëshua për ambasadën në Bagdad.
Ambasada amerikane në Jerusalem njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të lejojnë personelin jo-thelbësor dhe familjet e tyre të largohen nga Izraeli për arsye sigurie.
Deklarata tha gjithashtu se ambasada amerikane mund të vendosë kufizime të mëtejshme për punonjësit e qeverisë amerikane dhe familjet e tyre që të mos udhëtojnë në zona të Izraelit, Qytetin e Vjetër të Jerusalemit dhe Bregun Perëndimor. Ajo gjithashtu këshilloi qytetarët amerikanë të marrin në konsideratë largimin nga Izraeli ndërsa fluturimet komerciale janë ende në dispozicion.
Gjithashtu, ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, i tha stafit të ambasadës se kushdo që dëshiron të largohet duhet ta bëjë këtë brenda ditës.
Zhvillimet vijnë ndërsa vazhdojnë negociatat midis SHBA-së dhe Iranit mbi programin bërthamor të Teheranit.
Megjithatë, deri më tani nuk ka shenja përparimi që mund të parandalojnë sulmet amerikane, ndërsa përforcimi i forcave amerikane në rajon gjithashtu vazhdon.