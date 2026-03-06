Përshkallëzohen përplasjet midis Hezbollahut dhe Izraelit
Shkëmbimet e sulmeve midis grupit libanez Hezbollah dhe Izraelit vazhdojnë, me konfrontimin që përhapet gjithnjë e më shumë në Liban, ndërsa tensionet rajonale rriten mes ofensivës së vazhdueshme Izrael-SHBA ndaj Iranit dhe sulmeve hakmarrëse të Teheranit, raporton Anadolu.
Hezbollahu tha se shënjestroi për herë të tretë me një breshëri raketash një përqendrim automjetesh që i përkisnin ushtrisë izraelite në qytetin Markaba në jug të Libanit ndërsa përleshjet midis dy palëve vazhdojnë përgjatë zonës kufitare.
Në një zhvillim të lidhur me këtë, një sulm i rëndë ajror izraelit goditi zonën e Borj el-Barajneh në periferitë jugore të Bejrutit, një lagje që konsiderohet gjerësisht si një fortesë e Hezbollahut, raporton korrespondenti i Anadolu-t.
Sulmi erdhi pas një serie sulmesh ajrore izraelite që shënjestruan periferitë jugore të Bejrutit më herët gjatë ditës, pas një njoftimi nga ushtria izraelite se kishte filluar një valë të re sulmesh.
Ushtria izraelite ka lëshuar më parë paralajmërime për mijëra banorë në periferitë jugore, duke i nxitur ata të evakuohen nga zona përpara sulmeve, duke thënë se operacionet kanë për qëllim vendet e lidhura me Hezbollahun.
Ndërsa Izraeli thotë se bastisjet shënjestrojnë infrastrukturën e Hezbollahut, Agjencia Kombëtare e Lajmeve Libaneze raportoi se bombardimet izraelite goditën gjithashtu objekte civile dhe zona banimi.
Zhvillimet vijnë ndërsa shqetësimet rriten lidhur me mundësinë e zgjerimit të konfliktit në të gjithë rajonin.
Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar ofensivë në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna ndërsa Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.