Përshkallëzohen aksionet/ Rusia godet porte dhe ura në rajonin e Odesës
Rusia sulmoi të shtunën portin jugor ukrainas Pivdeni, thanë zyrtarët ukrainas, teksa Moska intensifikoi goditjet në rajonin e Odesës përgjatë Detit të Zi, duke goditur ndërtesa energjetike dhe një rrugë kyç që çon drejt kufirit me Moldavinë.
Rusia po kryen një fushatë sulmesh, pothuajse të pandërprera, me dronë dhe raketa në këtë rajon ku gjenden portet jetike për tregtinë e Ukrainës dhe furnizimet me karburant, pasi Moska po kërcënon që ta shkëpusë “Ukrainën nga deti”. Sulmet ajrore u përshkallëzuan edhe pse Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një përpjekje diplomatike që synon dhënien fund të luftës, që po i afrohet përvjetorit të katërt. Të shtunën negociatorët amerikanë pritet të takohen në Floridë me zyrtarët rusë, në përpjekjen e radhës diplomatike për fundin e luftës.
Sulmi i së shtunës ndaj portit të Pivdenit goditi rezervuarë, tha zëvendëskryeministri ukrainas, Oleksiy Kuleba, përmes Telegramit, një ditë pasi një sulm raketor në këtë port la të vrarë tetë persona dhe plagosi të paktën 30 të tjerë. Të enjten dhe të premten, forcat ruse shënjestruan një urë mbi grykëderdhjen e lumit Dniestër pranë fshatit Majaki, në verilindje të Pivdenit, thanë zyrtarët ukrainas. Kjo urë lidh pjesët e fragmentuara të rajonit dhe aty kalon rruga e vetme që të çon për në Moldavi.
Sulmi i së shtunës ndaj portit të Pivdennyit goditi rezervuarët, tha zëvendëskryeministri ukrainas Oleksiy Kuleba në aplikacionin Telegram, një ditë pasi një sulm me raketa në port la të vdekur tetë persona dhe plagosi të paktën 30 të tjerë. Të enjten dhe të premten, forcat ruse shënjestruan një urë në grykëderdhjen e lumit Dniester, pranë fshatit Mayaky, në verilindje të Pivdennyit, thanë zyrtarët ukrainas. “Pa arritur sukses të dukshëm në front, armiku po përpiqet të terrorizojë civilët për të krijuar destabilizim të brendshëm. Këto plane janë të qarta dhe ne po i kundërpërgjigjemi me efektivitet, së bashku me qytetarët e Odesës”, tha në Telegram zëvendëskreu i administratës presidenciale, Viktor Mykyta.
Zyrtarët rusë ende nuk kanë komentuar për këto sulme. Për shkak të sulmeve, autoritetet ukrainase njoftuan qytetarët që të shmangnin këtë zonë për udhëtime tokësore, por edhe ujore, drejt Moldavisë. Javën e kaluar, një nga sulmet ajrore më të mëdha ruse të luftës ndaj rajonit strategjik të Detit të Zi dëmtoi objekte energjetike dhe shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në Odesë, duke lënë qindra mijëra civilë në errësirë për disa ditë. Sulmet ajrore ndaj porteve dëmtuan tre anije, të regjistruara në Turqi, gjatë muajit dhjetor. Presidenti rus, Vladimir Putin, është zotuar t’ia shkëpusë qasjen Ukrainës në Detin e Zi, si shenjë hakmarrjeje për sulmet e Ukrainës me dronë ndaj cisternave, që bëjnë pjesë në flotën në hije të Moskës, që përdoren për të shmangur sanksionet perëndimore.
Ukraina thotë se këto anije përdoren për transportimin e naftës, që është burimi kryesor i të ardhurave të Rusisë për financimin e luftës kundër Ukrainës.