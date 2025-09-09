Përsëri është shtyrë procesi gjyqësor për lehonën nga Dibra, mbrojtja e të akuzuarit të parë kërkon përjashtimin e gjykatësit

Përsëri është shtyrë procesi gjyqësor për lehonën nga Dibra, mbrojtja e të akuzuarit të parë kërkon përjashtimin e gjykatësit

Seanca gjyqësore në Gjykatën Themelore Penale lidhur me rastin e lehonës Jëlldëz Veaposka nga Dibra u shty përsëri sot, për shkak të kërkesës së mbrojtjes së të akuzuarit të parë për përjashtimin e gjykatësit.

Avokatët mbrojtës të gjinekologut Muhamed Asani, i cili punonte në spitalin e përgjithshëm të Strugës, kërkojnë që lënda të transferohet për shqyrtim në Gjykatën Supreme në Shkup.

Në seancën e sotme ishte planifikuar të dëgjoheshin dy nga tre ekspertët mjekësorë që kanë përgatitur superekpertizën, pasi raportet e mëparshme të ekspertizës së prokurorisë dhe asaj të mbrojtjes kishin rezultuar kontradiktore.

Rasti ka të bëjë me ngjarjen e vitit 2020, kur Jëlldëz Veaposka, pas një lindjeje me prerje cezariane në spitalin e Strugës, mbeti pa tre organe. Për këtë rast, të akuzuar janë tre mjekë: gjinekologu Muhamed Asani, mjeku Blerton Asasani dhe mjekja Liljana Jovanoska.

Sipas Prokurorit Publik, kërkesa e mbrojtjes për përjashtimin e gjykatësit është një përpjekje për të zvarritur procesin gjyqësor.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Bajram Rexhepi së bashku me rinistët e AKI vizituan Rrugën e Butiqeve në Tetovën e vjetër

Bajram Rexhepi së bashku me rinistët e AKI vizituan Rrugën e Butiqeve në Tetovën e vjetër

Shpërthen zjarr në deponinë “Drislla” në Shkup

Shpërthen zjarr në deponinë “Drislla” në Shkup

Katari dënon sulmin izraelit ndaj rezidencës së anëtarëve të Byrosë Politike të Hamasit në Doha

Katari dënon sulmin izraelit ndaj rezidencës së anëtarëve të Byrosë Politike të Hamasit në Doha

Ministria e Shëndetësisë në Gaza bën thirrje për “mbrojtje të spitaleve në qytetin e Gazës”

Ministria e Shëndetësisë në Gaza bën thirrje për “mbrojtje të spitaleve në qytetin e Gazës”

Turqia dënon sulmin izraelit ndaj delegacionit të Hamasit në Katar gjatë bisedimeve për armëpushim

Turqia dënon sulmin izraelit ndaj delegacionit të Hamasit në Katar gjatë bisedimeve për armëpushim

Takime të ministrit Mucunski me sekretaren e përgjithshme të APKE, Despina Shacivasiliu dhe me zëvendësguvernatorin e Bankës për Zhvillim të KE, Tomash Boçek

Takime të ministrit Mucunski me sekretaren e përgjithshme të APKE, Despina Shacivasiliu dhe me zëvendësguvernatorin e Bankës për Zhvillim të KE, Tomash Boçek