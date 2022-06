Përse iu bë atentat doktor Selahuddin Dragës?

Në mbrëmjen ndërmjet datës 6 – 7 korrikut 1944, në ora 2 pas mesnate, shtatë persona të uniformuar, paprimtas janë futur me forcë në shtëpinë e Selahuddin Dragës në Beograd, duke e detyruar të del nga shtëpia me pretekst të një kontrolli policor, dhe më pas e vrasin në afërsi të shtëpisë.

Shkruan: Qerim LITA, Shkup

Siç është e njohur, me kapitullimin e Jugosllavisë Mbretërore, Qarku i Mitrovicës me rrethet Podujevë, Vushtrri dhe Pazari i Ri u përfshi në zonën pushtuese gjermane. Kjo nënkuptonte se këto toka shqiptare, në aspektin formalo-juridik, administroheshin nga qeveria serbe e Nediqit. Një vendim i tillë, asaj kohe, u kundërshtua fuqishëm nga paria shqiptare e këtij qarku, e cila udhëhiqej nga Xhafer Deva, Ali Draga, Dr. Selahuddin Draga, Rexhep Mitrovica, Bedri Pejani, Aqif Bluta e shumë të tjerë. Këtu duhet theksuar se fushëveprimi politik i parisë shqiptare të këtij qarku fillimisht u zhvillua në kuadër të Komitetit të Kosovës, ndërsa nga vjeshta e vitit 1941 kaloi në kuadër të “Lidhjes Popullore Shqiptare” (më tej LPSH), një organizatë politike, kryetar i së cilës ishte Ali Draga, i biri i veprimtarit të shquar shqiptar, Ferhad bej Draga.

Udhëheqja e LPSH-së, në mënyrë të vazhdueshme, shprehte pakënaqësinë e saj para autoriteteve politike e ushtarake gjermane, duke vënë në dukje se “…asnji nevojë, prej asnjij natyre, nuk na imponon” që në këto krahina puro shqiptare të krijohet një “regjim i përbashkët ndërmjet shqiptarve dhe serbve”, përkatësisht “një minoritet shqiptar nën sundimin serb”. Një krijesë e tillë, sipas LPSH-së, ishte në kundërshtim të plotë me “realitetin gjeografik-ethnik, me nevojat ekonomike, si edhe me traditat historike të këtyne krahinave, të cilat përbajnë, nga çdo pikëpamje, nji pjesë të pandashme të Shqipnisë…”.

Si rrjedhojë e kërkesave këmbëngulëse e të argumentuara të parisë shqiptare, komanda gjermane, më 26 nëntor 1941, organizoi një konferencë në Nish, në të cilën morën pjesë përfaqësuesit e parisë shqiptare dhe të asaj serbe. Paria shqiptare përfaqësohej nga Ali Draga, Rexhep Mitrovica, Xhafer Deva etj., ndërsa paria serbe përfaqësohej nga ministri i Punëve të Brendshme, N. Akimoviq, kryetari i organizatës çetnike, Kosta Peqanac etj. Në debatin që zgjati disa orë, paria shqiptare i denoncoi një nga një të gjitha provokimet serbe të kryera ndaj popullsisë shqiptare, duke ofruar dokumente autentike dhe fotografi të masakrave të kryera nga ushtria dhe xhandarmëria serbe kundër popullsisë shqiptare, që nga luftërat ballkanike e këndej. Në mbështetje të këtyre fakteve të pakontestueshme, konferenca, e cila udhëhiqej nga feldkomandanti i zonës, solli vendimet, të cilat përfshiheshin në tetë pika të veçanta:

“1. Gjuha shqipe është gjuhë e vetme zyrtare në gjithë zonën e Mitrovicës dhe të nënprefekturave të varura prej saj.

Krijohet Drejtoria e Përgjithshme e Financave me qendër në Mitrovicë. Të gjitha të hyrat e zonës do të derdhen në arkën e asaj Drejtorie, e cila, përmes atyre të hyrave, do të mund t’i përballojë të gjitha shpenzimet për mirëmbajtjen e administratës së vendit. Suprimohet Vice-Senati. Në vend të tij, krijohet një prefekturë, e cila selinë e vetë do ta ketë në Mitrovicë, ndërsa të gjitha nënprefekturat do të varen nga Prefektura e Mitrovicës. Arsimtarët të cilët do të ftohen për hapjen e shkollave shqipe, do të jenë kosovarë nga trevat e ish Jugosllavisë. Nënshtetësia e tyre shqiptare nuk mund të paraqitet si pengesë për ta zhvilluar profesionin e tyre në zonën e Mitrovicës. Do të krijohet një shkollë normale për mësues shqiptarë. Kjo shkollë, ndonëse qendrën e vetë do ta ketë në ndonjë qytet të Serbisë, të gjithë profesorët do të jenë shqiptarë të ardhur nga Shqipëria. Xhandarmëria e tanishme në Mitrovicë dhe në krahinat e varura prej saj do të jetë tërësisht shqiptare, derisa të sigurohet normaliteti i vendit. Më pas do të krijohet një xhandarmëri e rregullt, me pjesëmarrjen e një përqindjeje serbe, në qoftë se paraqitet nevoja. Të gjithë ata serbë të cilët kanë ardhur dhe janë vendosur në Mitrovicë dhe në krahinat e varura prej saj, nga vitit 1913 e këndej, si kolonistë ose edhe si profesionistë a persona privatë, do të largohen menjëherë nga tërë zona. Të gjitha shpenzimet e kryera nga qeveria vendore e Mitrovicës me rrethe për t’u bërë ballë luftimeve serbe kundër shqiptarëve do të paguhen nga qeveria serbe e Beogradit”.

Miratimi i këtyre vendimeve nënkuptonte një fitore të madhe për shqiptarët nën zonën pushtuese gjermane, sepse, përmes tyre, atyre u garantohej autonomia e plotë. Natyrisht, kjo fitore qe fryt i politikës së paluhatshme të krerëve të LPSH-së, të cilët, para se të niseshin për në Nish, mbajtën një mbledhje të zgjeruar, në të cilën pasi i definuan qartë vijat themelore të kërkesave që do t’i shtronin në konferencë, ishin betuar se në rast refuzimit të tyre, ata do të jepnin dorëheqje kolektive. Ferhat bej Draga, në një raport të tij kushtuar situatës së përgjithshme të Kosovës gjatë vitit 1941, duke folur për Konferencën e Nishit dhe qëndrimin e parisë shqiptare të Mitrovicës, ndër të tjera shkruan:

“…Drejtuesat shqiptarë të Mitrovicës, u mblodhën me njiherë, për të caktue vijat themelore të revendikimeve dhe të qëndrimeve që do të mbajshin në gji t’asaj Konference. Mbas shumë bisedimesh, tue u bamë interpretues besnik të vullnetit të krejt popullit të Mitrovicës dhe të krahinave të mvaruna prej sajë, u arrit në caktimin e revendikimeve shqiptare e do t’u kërkonte, me ngulmim shkëputja e të gjitha atyne krahinave përfundimtarisht nga Serbija. Ky vendim, qe i marun me zana të përbashkëta të të gjithë pjesëtarve të mbledhjes,…ku të tanë drejtuesat vendosën që, në rasë refuzimi të këtij kërkimi, ata do të paraqitshin dorëheqjen e tyne…”.

Këtu duhet theksuar se Konferenca e Nishit erdhi si rrjedhojë e fitoreve të njëpasnjëshme të forcave vullnetare shqiptare në mbrojtje të krahinave shqiptare në Qarkun e Mitrovicës, përfshi këtu edhe mbrojtjen e Pazarit të Ri, të cilat rrezikoheshin të pushtoheshin prej forcave të përbashkëta çetniko-komuniste serbe. Ferhat bej Draga, në raportin e lartpërmendur, mbrojtjen e Pazarit të Ri nga ana e forcave vullnetare shqiptare e përshkruan si më poshtë:

“…Fuqinat e organizatës së Çetnikëve, në bashkëpunim të ngushtë me fuqinat e organizatës Komuniste serbe, filluen t’ushtrojnë njipresjon të madh mbi Pazarin e Ri. Ata zuen ma parë, rrugën e Rrogoznës, e vetmja udhë lidhjeje ndërmjet Mitrovicës dhe Pazarit të Ri. Me 27 tetuer 1941, presjoni serb mbi Pazarin e Ri arrijti kulmin. Fuqinat shqiptare, tue parapa mjaft qartas planin e anmikut, për të mbajtë të paprekun lidhjen ndërmjet Mitrovicës dhe Pazarit të Ri, ndërmorën nji sulm kundra Rogoznas. Ndërmarrja shqiptare u kunorzue me suksesin ma të shkëlqyeshëm.. Nëpër këtë sulm, fuqinat shqiptare, gati krejt vullnetare, mundën, mbas katërqind e sa vjetsh, t’a nënshtrojnë dhe t’a pastrojnë përfundimtarisht, krejt Kolashinin… Mbas kësaj fitorjeje të rrufejshme, trupat shqiptare mundën t’arrijnë, me gjithaq shpejtësi, në Pazarin e Ri, ku murën menjiherë mprojtjen e qytetit në duer të tyne…”.

Disa ditë pasi forcat vullnetare i morën nën kontroll të gjitha tokat shqiptare në Qarkun e Mitrovicës, nënkryetari i LPSH-së, Rexhep Mitrovica, i shkruan një letër Ministrisë së Arsimit në Tiranë me këtë përmbajtje:

“Ka ma se dhet ditë që situata e këtyre krahinave asht normalizue kryekëput në fitimin t’onë. Të gjitha luftimet kanë përfundue në dam t’anmikut dhe çdo rrezik për këto krahina gjindet tash për tash i eliminuem. Pra, nuk ka mbetë asnjë pengim për t’i hapë shkollat tona ndër këto krahina si edhe Gjimnazin. Jemi informue privatisht se Ministrija e Arsimit ka shënue për këto krahina vetëm njizet mësues dhe pesë profesora. Kundër 150 ose 200 mësuesve që kanë nevojë këto krahina vetëm njizet asht nji shum shumë e vogël. Nuk asht nevoja me shpjegue gjerë e gjatë përse këjo sasi paraqitet fare e pamjaftueshme. Merriton të shënohet vetëm se arsyenat politiko-kombëtare janë mjafët serioze dhe roli i arsimtarëve këtu ka nji randësi krejt të posaçme. I lutemi pra Ministris s’Arsimit që t’na i nisi sa ma shpejt personelin arsimuer tue marrë mundësisht pikën e ma sipër.”

Atentati ndaj Dr. Selahuddin Dragës

Pas vendimeve të Konferencës së Nishit, një pjesë e udhëheqjes së LPSH-së u vendos në Beograd, me qëllim të mbrojtjes së interesave shqiptare të Qarkut të Mitrovicës. Në mesin e atyre që qenë vendosur në Beograd ishte edhe kryetari i LPSH-së, Ali Draga, si dhe vëllai i tij, Selahuddini, i cili me profesion ishte mjek.

Në mbrëmjen ndërmjet datës 6-7 korrik 1944, në orën 2 pas mesnate, shtatë persona të uniformuar, papritmas u futën me forcë në shtëpinë e Selahuddin Dragës në Beograd, duke e detyruar të dalë nga shtëpia me pretekst të një kontrolli policor dhe më pas e vrasin në afërsi të shtëpisë. Vrasja e Selahudin Dragës, siç informonte Shërbimi për Informim i Prefekturëssë Mitrovicës, u përhap me një shpejtësi të madhe në mbarë qarkun. “… Përshtypja, theksohej në informatë, ke tepër e idhët me komentime të ndryshme. Si mbas gjendjes kohe në të cilën sot gjindemi, e tue e marrë para syshë ngjarjen e nji nga më të famëshëmit parie të Kosovës të njoftum e të nderuem në gjith popullin shqiptar, ngjarja ka shkaktue nji revoltë të pa përshkrueshëm…”.

Ndërkohë, Ibrahim Lutfiu e konsideronte vrasjen e Selahuddinit si një atentat të pastër politik, duke kërkuar kështu zbardhjen e menjëhershme të këtij akti nga ana e qeverisë serbe. Lidhur me këtë, ai i shkruante kryeministrit serb, Nediq, dhe ndër të tjera theksonte:

“…Dhimbja e popullit shqiptar asht e madhe tepër se ç’do herë deri më tash, se vdiq mjek i ri i cili ishte i vetmi si mjek ndër Kosovar, mbasi përveç tij tjetër nuk kemi në këto vende; u vramun njeri i ri si musafir në Beograd, ku zbashku me vllaun e vet përfaqsojke tek qeveria Serbe interesat shqiptar të kësaj prefekture, si antar i nji familjeje të ma të ndershme të shqiptarëvet Kosovar, e cila me punë të vete vazhduese e të ndershme asht kanë e largueme nga të gjitha mjetet e pandershme në politikë e e cila ma shum se ç’do tjetër u përpoq për të mirën e popullit e lumtunia e të cilës ke vetëm konsolidim i jetesës familjare me këta dy djemë, prej të cilvet njani si mbeti. Njikohësishtë u konstatue dhimbja e madhe e Ferhad Dragës plakut 70 vjeçar, i cili në jetën e vet ka pamun shum pak ditë të mira… Veprimtarija e kësaj shtëpije të pastërt nuk dha shkak kërkujtë që kush do që të jenë për këso vepre… Mbas parashtresës së sipërme, kamë për nderë me deklarue se, në këshillin e përbashkët të përfaqësuesvet të Grupës pik së pari u muer në shqyrtim mundësia e qëndresës Grupit Popullor Shqiptar në Beograd dhe funkcionimi i zyrës këti Grupi, mbas kësaj qeshtjeje, dhe me këtë rast vendim përfundimtar u lamun për ma vonë, në pritje rezultatin e masavet të marruna nga qeveria Serbe e cila deri më sot nuk më njoftoj as gja…”.

Kufoma e të ndjerit arriti në Mitrovicë më datë 7 korrik 1944 në orën 8 të mbrëmjes. Duke e pasur parasysh se bëhej fjalë për një figurë të rëndësishme politike, organizimin e varrimit e mori për sipër Prefektura e Mitrovicës. Për këtë qëllim, Ibrahim Lutfiu, në mëngjesin e 8 korrikut lëshoi një lajmërim me këtë përmbajtje:

“Si mbas lajmërimit zyrtarë, natën ndërmjet datës 6-7 korrik 1944 asht vramë në banesën e vet, në Beligrad, Dr. Selahudin Draga, i biri i Ferhat Beg Dragës. Vrasësit janë ende të panjoftuna. Kufoma e tij do të transferohet në Mitrovicë dhe do të vorrohet sod të shtundën me 8-7-1944 n’ora 12. Mbasi parashikjohet nji përcjellje e madhe, lus popullsinë dhe të gjithë organet, qi këjo përcjellje të kalon me nji rregullë të plotë, pa as nji incident, tue diftue edhe nji herë disciplinën e popullit Shqiptarë në këto momenta tragjike

Prefekti Ibrahim Lutviu, d. v.”.

Në ceremoninë e varrimit morën pjesë mira shqiptarë anembanë tokave shqiptare. Sipas programit të hartuar nga ana e Këshillit për varrim, falja e xhenazes ishte paraparë në orën 13, në xhaminë “Hamdije”. Pas faljes së xhenazes, pasonte fjalimi i Ibrahim Lutfiut, për të vazhduar me përcjelljen e kufomës deri te xhamia “Hysen Çaush”, ku i ndjeri, Dr. Selahuddin Draga, do të varrosej. Gjithnjë sipas programit, përcellja e kufomës ishte paraparë kësisoj:

“a) muzika; b) nxënësit e shkollës; c) një kompani e policisë; ç) një kompani të xhandarëvë shqiptarë; d) pas tyre shkonte kufoma; dh) 8 persona të uniformuar, prej tyre 4 policë dhe 4 xhandarë, ndërsa kufomën e mbanin 4 djemë të uniformuar, të cilët ndërroheshin në tri turre;e) pas kufomës shkonte familja, farefisi i afërt, përfaqsuesit e klerit fetar, ushtarak; ë) pas tyre shkonte populli, dhe së fundmi një tog xhandarësh shqiptar”.

Në program ishte paraparë që para kryerjes së ceremonisë fetare para të pranishmëve të mbajë fjalim, Aqif Bluta, një atdhetar i shquar shqiptar nga Pazari i Ri. Meqenëse nuk e posedojmë fjalimin e Aqif Blutës, në përmbyllje të këtij shkrimi, kushtuar atentatit të kryer ndaj Dr. Selahuddin Dragës, birit të atdhetarit, nacionalistit dhe luftëtarit të palodhshëm të çështjes shqiptare, Ferhad bej Dragës, po e botojmë të plotë dhe në formën origjinale vetëm fjalimin e prefektit të Mitrovicës, veprimtarit dhe nacionalistit të shquar shqiptar nga Prizreni, Ibrahim Lutfiut, një fjalim që ruhet në Arkivin Qendror Shtetëror në Tiranë, fondi 152.

* * *

“Sizhe i fjalimit

Prefektit Mitrovicës Zotni Ibrahim

Lutfiut, me rasën e vorrimit

Dr. Salahud-din Dragës.

I dashtuni Dr. i ri Selahu-din,

E ndershme familie e zijëshme,

Zotni dhe vllazën Shqiptar,

Këjo humbje për ne asht shum e ndijeshme. Momenti asht tepër tragjik. Të gjitha zemrat janë të pikllueme dhe, mbar populli shqiptar po qanë me shpirtë të dhimbëshëm, me rasën e këti krimi të pa përshkrueshëm.

Vrasja nuk asht e thjeshtë, ajo asht politike. Plumbi nuk asht ramun vetëm mbi trupin tandë, o i dashtuni Doktor, por ay ka ramun mbi gjith kombin shqiptar, i cili në këso vrasjesh asht shum i ndijeshëm, pse nuk je i zavendësueshëm. Sa kreve studimet, sa hyne në jetë, studimi i ytë njëzet vjeçar, që duhej t’i binte popullit shqiptar nji rezultat të vojshëm sa dhe ne të kishim nji mjek, humbi. Ndër qindra mijësh banor Shqiptar të Kosovës tash nuk kemi mjek me të zavendësue.

Nuk asht vetëm këjo. Ti nuk ke vdek si Selahud-din Draga, por si përfaqësues i Grupit populluer Shqiptar në Beograd e, nëpërmjet teje janë shigjetue ma se 120.000 shqiptar të kësaj Prefekture.

Përveç kësaj, asht shqymun jeta e nji antari të ri të familjes përbashkët, e cila mbi të gjitha në Kosovë ka dhanun sakrifica ma të shumta për të mirën e popullit vet.

Emni i Nexhib Dragës asht i njoftun n’istorinë e krejt popullit shqiptar si dhe ndër popuj tjer. Jeta e tij humbun natyrale ka qenë para kohe. Luftën me shum ma tepër rreziqe prej 1920-tës e muer mbi vedi Ferhad Draga, të cilit djalin e ri të mitur, të pastërt si rrezja e diellit, shpirtë mirë, po lëshojmë në tokë të zezë.

Pra, këjo vdekje asht e atakueshme tre mënyrash:

1/ Po humbim nji mjek intelektual të ri, e këjo humbje asht për neshum e randë e e pazavendësueshme;

2/ N’a asht vramun përfaqsues i kësaj prefekture, që ndërkohë i kryente punët e popullit, me gjith se kërkush nuk mendonte se vritej Dr. Selahud-din Draga si mjek dhe djalosh i ri, i cili kurr në jetën e vet si dhe kërkush prej antarvet të familjes së tij zdijte dhe nuk dinë me bamun ligështina.

Këjo humbje na vjen shum randë të gjithve dhe, nuk dijmë a do të mundë ta harojim!

I dashtni plak Ferhad Draga, kush e njef jetën tande, punën dhe luftën tande të ndershme, këto i dijnë Shqiptarët e Kosovës, që për humbjen e të birit tandë po qajnë me ty z’bashku; po qajnë se në pleqninë tande nuk meritove kështu pa shkak të pikllohesh në zemrën tande.

Ka vend për vajtim! Ti kur nuk gëzove ditë të mira në jetën tande, për arsye të luftës s’ate të kurajshme e të ndershme për të mirën e popullit, të cilin e përfaqsove me dhetë-vjetsha, ku do krenar qëndrove. Ndër ditë ma të mira të jetës tande, kur duhej të gëzojshe lumtunin në familje, prap pa faj e pa arsye, u dënove me burg të gjatë nën shpifjen e rëndë; Mjaftë qe puna e jote t’ishte e pengueme e, mbasi disa vjet luftën që e bane për të mirën e këti populli, e vuejte burgun me hekura të randa në kambë, gjyqi e pranoi pafajsinë tande dhe t’i u lirove. Mbas kësaj ke pas shum qetësi. Ditët e vetme të lumnies s’ate kanë qenë këto të ditëve të fundit, kur t’i në pleqnin tande avite dy djemtë ngad vedi dhe fillove me e rregullue jetën tande familjare. Dhe këjo lumtuni, pra, t’u grabit: Ani pse nuk mbahet në mend se gjatë veprimtaris s’ate as kujtë gja të keqe si ke sjellë. Pra, le të jet ky satisfakcion, mbasi me ty sot krejt populli shqiptar i kësaj prefekture po pjeston dhimbjen e që me ne krejt populli shqiptar zbashku, pa dyshym, këtë dhimbje do ta pjestojnë dhe ata të Shqipnisë politike.

Të dashtuni-t Shqiptar! Jemi nji popull i vogël e mundohemi mbrenda kufijve të mundësisë që me disciplinën tonë Tá fitojmë vlerën që meritojmë për jetë. Duhet të tregojmë pjekuni qeveritar; kështu duhet të jemi dhe këtej e tutje. Duhet të jemi largë instikti të ndytë dhe në këto momente të vështira e tragjike të prihemi mendësishtë e jo instiktivishtë.

Unë si prefekt, dëshiroi të shpresoi që ky krym i përlyem do të ketë nji efekt të randë dhe pranë qeverisë Serbe, e cila duhet të dëshirojë bashkëpunim e jo vrasje. Na gjithashtu nuk duhet të veprojmë në këtë mënyrë shovene e të ndytë gjakpirse, sepse këjo nuk asht mënyrë shërbimi për popull.

Në qoftë se vrasësit kanë mendue se me këtë plumb do ta goditin krejtë popullin shqiptar e me këtë me e dobësue e dekorajue, shum janë mashtrue. Këjo radhët shqiptare ma shum i bashkon e i forcon në vendim ekzistimi si popull e jo si gjakpirsa, por me punë të ndershme e disciplinë.

Kemi për qëllim me i u bindë se për ne asht shum ma mirë, që këti krimi t’i përgjigjemi me nji mbajtje burrnije e dënimi të njizanshëm, tue prit nji kohë që organet qeveritar Serb t’a zbulojnë këtë krim. Ju kam lutun Juvet me shpalljen e fundit, dhe tash Ju lutem që këtë moment tragjik t’a pranoni me gjakfëtohtësië, me dhambë të shtrënguem e zemër burrash. Jeta asht luftë. Në luftë rrëzohet e çohet, në luftë vdiset e lindet, e se i cili që e merrë sipër korrizi barrën e popullit duhet të jet i gatshëm në ç’do pikëpamje. Na as pakë nuk ligështohemi shpirtënishtë, por duhet të jemi vëshgusa të gatshëm tue e dijtë me këndë kemi të bajmë.

Me gjith se nuk frigësohemi me vdek, deklaroj se gjak për të hudhë poshtë nuk kemi!

Ç’prej vitit 1941 e deri më sot, këjo Prefekturë ka kalue nëpër shum peripetië të ndryshme, por n’asnji ças flamurin e nderit nuk e kemi lishue prej durvet.

Të gjith përfaqësuesët e qeveris Serbe që kanë ardhun gjatë periudhavet të ndryshme në këto vise kanë kenë të mbrojtun prej nesh, e pra, jemi kryenaltë që nuk lejuem me ju ndodhë në vend t’anë nji krim kësisojish.

Na kërcnohen dhe po na vrasin! Dëshirojnë që të përulemi shpirtënishtë e të tërhiqemi nga drejtimi politikë. Gabohen! Mundena mija e mija jetësh të humbemi, mund të ngjajnë shum momente të kritikshme, por neve nuk largohemi prej kësaj vije politike; luftë për qenjën tanë dhe rrezistencë kundra tentativave (e) rasavet të tilla me na risundue.

Pra, bash për këtë arsye, porosis të largoheni nga këto vepra mizore e të pa ndershme, pse ato kanë me pasë efekt të kundërt, se ne në idejën tanë do të jesim ma të fortë, veç shka se do të jemi të rezervuem e të larguem prej këtyre kundërshtarvet të pa ndershëm që në këto mënyra jo të ndershme e të poshtërta mizorishtë në botën e huej gjakpirsisht shdukin në plandosje jeta të rijësh.

Na konsiderojnë se jemi të pa arsimuem e të pa civilizuem. Asht e vërtetë. Por, dhe këjo asht e vërtetë se në shpirtë jemi aq të kultivizuem sa që nuk lejojmë mik-premje në besë e shtëpi.

Viktimët bijnë, vrasjet ndodhin, por këjo vrasje asht e pa shembull, pse na goditi tepër randë.

E dëmtueme familje, i pa ngushëlluemi babë, që mbete pa djal, i mjeri vlla Ali, që mbete pa krah, ngushëlloheni se vorrimi i shkëlqyeshëm i sodit let jetë dëshmi e gjall ngushëllimi, mbasi gjith ne bashkërisht marrim pjesë për lehtësim të këtyne ditve të mjerimit. Zoti lavdi plot Ju dhashtë durim për me i kalue fuqishëm orat tragjike të këtyne ditve të zeza e mjerimi!

I dashtuni Selahud-din, ti po ndahesh sot prej nesh dhe neve gjith prej teje. Ti kurr nuk kthehesh. Fatkeqësia ka qenë e idhët si për jetën tande të re, aq e ma tepër për familjen tande. Të qoftë dheu i lehtë, e le-t jet detyra e jonë e shenjtë që kurr të mos të harojmë. Nuk do të harojmë; do të rrënojesh në zemrat tona si nji kujtim i bukur me shum dhimbje, kur mendojmë mbi marrimin e fundit të jetës s’ate djaloshare”.