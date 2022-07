Përplasje në Kuvend/ Rama-Berishës: Furnizove Millosheviçin, je non-grata, ik; Reagimi: Burracak, hajdut ikonash

Kryeministrin Rama he Sali Berisha janë përplasur këtë të enjte në kuvend gjatë debatit për rezolutën e raportit të Dick Martyt.

Rama i kujtoi Berishës shpalljen ‘non grata’, duke kujtuar që sipas tij, ishte lideri i PD që ka furnizuar gjatë luftës Milloshevicin.

“Ju e furnizuat Milloshviçin. Je i padëshirueshëm, ‘non grata’. Ik tani, mbaroi historia jote. Dil nga ana tjetër dhe bëje çorapin çorap. Të vjen historia përpara dhe thotë prit se ‘ti mendon se je për i fortë por historia është më e fortë se kurrë’. Ja ku të vjen historia edhe me raportin e Dick Marty-t. Si nisi kjo punë? Nga Kremlini! Si vazhdoi? Ju na e paskeni votuar. I padëshirueshëm për kë? Për Sllobodanin? Jo për SHBA-të”

I mënjehersshëm ishte reagimi I Berishaës I cili e akuzoi Ramën se është hajdut ikonash në Paris dhe i tha se është hajdur ordiner ikonash në Paris.

“Kur ky shiste ikona të vjedhura në Paris, Kosova mbulohej me gjak. Je hajdut ikonash, ta ka thënë Fatos Nano.

Teksa iu mohua fjala në dy raste nga Lindita Nikolla, kreu i PD nuk kursu gjuhen e ashpër ndaj Ramën të cilën e quajti burracak dhe të pafytyre.