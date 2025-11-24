Përplasje diplomatike Kinë-Japoni, shkak bëhet klauzola e ‘shtetit armik’ në Kartën e OKB-së
Japonia e ka qortuar Kinën për citimin e një klauzole të Kartës së OKB-së që lejon veprime kundër ish-fuqive të Boshtit pa miratimin e Këshillit të Sigurimit, duke këmbëngulur se dispozita është e vjetëruar dhe e parëndësishme.
Qeveria e re e kryeministres Sanae Takaichi është përfshirë në një përplasje diplomatike në rritje me Pekinin, duke filluar me vërejtjet që ajo bëri më parë këtë muaj në mbështetje të administratës vetëqeverisëse në Tajvan. Pala kineze i interpretoi komentet e saj se një konflikt ndër-ngushticë do të ishte një “situatë kërcënuese për mbijetesën” për Japoninë si sinjalizim i përfshirjes së mundshme të armatosur japoneze dhe dëshmi të militarizmit të ringjallur.
Javën e kaluar, Ambasada Kineze në Tokio publikoi një fragment nga Karta e OKB-së që i referohej “shteteve armike” – kombeve që luftuan kundër nënshkruesve fillestarë, Fuqive Aleate të Luftës së Dytë Botërore. Neni 53 lejon masa rajonale zbatimi kundër shteteve të tilla në rast të një “ripërtëritjeje të politikës agresive”, pa kërkuar autorizim paraprak nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së.
Pekini më pas paraqiti një ankesë zyrtare në OKB lidhur me deklaratat e Takaichi-t. Ambasada i kërkoi Japonisë “si një vend i mundur në Luftën e Dytë Botërore” të “reflektojë mbi krimet e saj historike” dhe të ndryshojë kursin ndaj çështjes së Tajvanit.
Ministria e Jashtme e Japonisë e hodhi poshtë këtë argument, duke akuzuar Kinën për keqinterpretim të “klauzolave të vjetruara” që ajo pretendonte se nuk përputhen më me praktikën e OKB-së. Ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-së rekomandoi heqjen e referencave “shtet armik” në vitin 1995, procesi formal i ndryshimit nuk u përfundua kurrë.
Ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, vizitoi një bazë ushtarake në Yonaguni gjatë fundjavës, një ishull rreth 110 km në lindje të Tajvanit. Ai përsëriti planet për të vendosur raketa tokë-ajër me rreze të mesme veprimi atje, si pjesë e një përforcimi më të gjerë në zinxhirin jugor të ishujve të Japonisë.