Përplasi për vdekje 2 të miturit, shoferi dëshmon në Polici: Më vrisni, nuk meritoj të jetoj!

Përplasi për vdekje 2 të miturit, shoferi dëshmon në Polici: Më vrisni, nuk meritoj të jetoj!

Nikollë Rradaçi, 57-vjeçari që shkaktoi aksidentin tragjik mesditën e kësaj të diele në Durrës ka dëshmuar para policisë.

Rradaçi dyshohet të ketë deklaruar se ishte i dehur në momentin e aksidentit dhe se nuk mban mend asgjë nga ngjarja, ndërsa ka shprehur tronditjen për pasojat e rënda, shkruan vizionplus.tv,

“Me vrisni. Nuk meritoj të jetoj. Dua të vras veten. Çfarë të them!? Ka ngelur gjë për të thënë më!? Jam i tronditur. Nuk mbaj mend asgjë. Mora në qafë fëmijët. Isha në gjendje të dehur,” mësohet të ketë deklaruar ndër të tjera 57-vjeçari.

Sipas burimeve, 57-vjeçari ishte bërë shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës, të cilët kishin bërë disa herë ankesa në polici për drejtimin e automjetit me shpejtësi të lartë dhe në gjendje të dehur.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump: Propozimi iranian për t’i dhënë fund luftës, i papranueshëm!

Trump: Propozimi iranian për t’i dhënë fund luftës, i papranueshëm!

Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit

Detaje të reja nga tragjedia në Durrës: Autori rezulton me nivel të lartë alkooli, i njohur për shkelje të rregullave të qarkullimit

Sulm pranë Ngushticës së Hormuzit

Sulm pranë Ngushticës së Hormuzit

Tragjedia ku vdiqën dy fëmijët në Durrës, banorët: Shoferi ka qenë problematik, jemi ankuar

Tragjedia ku vdiqën dy fëmijët në Durrës, banorët: Shoferi ka qenë problematik, jemi ankuar

Dy ushtarë amerikanë raportohen të zhdukur në Marok, thonë zyrtarët

Dy ushtarë amerikanë raportohen të zhdukur në Marok, thonë zyrtarët

36 vjeçari nga Shkupi sulmohet fizikisht nga disa persona

36 vjeçari nga Shkupi sulmohet fizikisht nga disa persona