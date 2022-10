Përplasen Musa Xhaferi dhe Talat Xhaferi, ky i fundit braktis mbledhjen

Në këto momente është duke u mbajtur mbledhja e Këshillit të Përggjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkaq, kanë filluar të shprehen pakënaqësitë e para brendapartiake.

Sipas asaj që raporton SHENJA, Talat Xhaferi ka lëshuar mbledhjen për shkak se është përplasuar me Musa Xhaferin, me këtë të fundit i cili nuk është pajtuar që dega e Gostivarit të ketë postin e nënkryetarit

“Dhe unë mendoj me çdo respekti për zotrin Talat, e kemi respektu Gostivarin dy mandate ka kryetar parlamenti dhe më duket nuk është kolegjiale këtu në Këshill të Përgjithshëm kur ne kemi bërë të gjitha konsultet brenda partisë me dal hap ciklin se do të bëjmë 5 nënkryetarë, dikush do të thotë gjashtë”, u shpreh Musa Xhaferi. /SHENJA/