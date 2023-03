Përplasen dy helikopterë të ushtrisë amerikane, 9 të vdekur

Nëntë anëtarë të ushtrisë amerikane kanë humbur jetën, si pasojë e një aksidenti ajror.

Mediet e huaja bëjnë me dije se dy helikopterë të ushtrisë amerikane Black Haëk u përplasën gjatë një misioni stërvitor në Kentaki të mërkurën vonë në mbrëmje.

